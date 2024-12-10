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Вторник 10 декабря

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Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы

Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы
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После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз, но не выступала. Поэтому Примадонне в родных палестинах быстро нашли замену.

Прежде участие Аллы Пугачевой добавляло любому концерту статусности и престижа. День железнодорожника, День сотрудников органов внутренних дел, День сотрудников налоговых органов – отраслевые мероприятия с участием Примадонны можно перечислять долго. Обычно она закрывала концерты – ее выступление было финальным аккордом, мощной кодой, как говорят музыканты.

Но в последний раз Пугачева выступала в Москве пять лет назад – давала концерт в Кремлевском дворце по случаю своего 70-летия. Потом случилась пандемия, которую сменили события политического характера. Но свято место пусто не бывает, как известно. И певице на Родине нашли замену.

Звучный чистый голос, креативные наряды, яркие образы, зажигательные песни – все это солистка группы "Золотое кольцо" Надежда Кадышева. В этом году она – нарасхват. Пела на финальном концерте "Вечерний Звук-2024. Итоги" от HiFi-стриминга "Звук", зажигала на съемке для первого канала "Наш Новый год" в Кремле, и даже закрывала телефестиваль "Песня года", чего прежде не случалось. Прежде подобной чести удостаивалась Пугачева.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Кадышева с ее "Плывет веночек" и "Течет ручей" теперь будет везде и всюду – от сборных концертов до новогодних "огоньков". Она, очевидно, и стала новой российской Примадонной. Ведь сегодня в стране тренд на фолк-музыку и артистов патриотического толка. А Кадышева с ее псевдонародными песнями оказалась на 66-м году жизни в тренде – билеты на ее сольники сметают сразу.

Кажется, такого кульбита судьбы певица, которая вдруг стала считаться звездой первого эшелона, и сама не ожидала.

Шоу-бизнес в Telegram

10 декабря 2024, 12:53
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ?

Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ
Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ
Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ
Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ
Надежда Кадышева. Кадр Rutube / НТВ

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