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Среда 11 декабря

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Паста с бататом и козьим сыром: этот рецепт добавит изюминку в ваши повседневные ужины

Паста с бататом и козьим сыром: этот рецепт добавит изюминку в ваши повседневные ужины
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Если вы ищете способ разнообразить свои повседневные ужины, обратите внимание на этот оригинальный рецепт пасты с бататом и козьим сыром. Это блюдо не только порадует ваш вкус, но и станет отличным способом поэкспериментировать с новыми ингредиентами.

Ингредиенты (на 4 порции)

• Козий сыр Леварден — 50 г

• Паста орзо или птитим — 1 стакан

• Батат — 1 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Орегано — 1 ч. ложка

• Оливковое масло — 2 ст. ложки + 2 ст. ложки для жарки

• Петрушка — 1-2 веточки

• Соль — по вкусу

Приготовление

Шаг 1: Начните с подготовки ингредиентов. Тщательно промойте батат, очистите его от кожуры и нарежьте кубиками размером около 1 см. Чеснок нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2: Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Выложите в сковороду чеснок и подготовленный батат, посолите по вкусу. Обжаривайте смесь в течение трех минут, затем добавьте орегано и хорошо перемешайте. Продолжайте готовить еще около 15 минут, периодически помешивая, до тех пор, пока батат не станет мягким.

Шаг 3: В это время вскипятите 2 литра воды в кастрюле, добавив одну чайную ложку соли. Когда вода закипит, добавьте пасту и варите ее в течение 10 минут до состояния аль денте.

Шаг 4: После того как батат будет готов, отложите половину его в стакан блендера. Добавьте к оставшемуся батату 2-3 столовые ложки воды (можно взять воду из кастрюли с пастой) и пробейте до получения однородного пюре.

Шаг 5: Как только паста сварится, слейте воду и верните её в кастрюлю. Добавьте соус из батата, оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла и тщательно перемешайте все ингредиенты. Петрушку помойте, обсушите и мелко нарежьте, затем добавьте её в пасту, оставив немного для украшения.

Шаг 6: Натрите козий сыр на мелкой тёрке. Разложите пасту по тарелкам, сверху добавьте обжаренные кубики батата и посыпьте натертым козьим сыром. Украсить блюдо мелко нарезанной петрушкой и подавайте к столу.

Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола благодаря ярким цветам и разнообразным текстурам. Паста с бататом и козьим сыром — это отличный способ добавить разнообразие в ваше меню и порадовать близких чем-то новым и необычным.

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11 декабря 2024, 06:37
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