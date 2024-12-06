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Пятница 6 декабря

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Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России
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Роман Костомаров сообщил об отъезде подписчикам в Сети.

Фигурист и новоявленный ведущий Роман Костомаров сообщил в личном блоге, что уехал из России. Кадром из поездки он поделился с поклонниками в Сети. Взяв семью, спортсмен намерен провести несколько теплых дней в Дубае.

На отдых он отправился с детьми, супругой и мамой, что и запечатлел на совместном фото.

Фото: соцсети / @romankostomarovkrs

"Долгожданный отдых с любимыми", – подписал снимок Костомаров.

Напомним, недавно Роман Костомаров стал автором собственного шоу. К нему на интервью приходят знаменитости, с которыми он дискутирует. Спортсмен признался, что это занятие доставляет ему удовольствие, хотя изначально согласился на такой эксперимент из-за проблем со здоровьем.

После ампутации кистей рук и стоп ног Костомаров уже не может так, как прежде, кататься на коньках. Чтобы найти себя, фигурист решился на такой шаг. Теперь же новоявленный телеведущий вышел на другой уровень и вскоре предстанет в новой для себя роли на телевидении. Он будет вести шоу об обычных людях, которые стали настоящими героями.

Роман считает, что этот формат очень близок ему по духу, ведь только сила воли позволила Костомарову не отчаяться, а фактически начать жить заново и привыкать к совершенно новому себе. По словам спортсмена, его всегда поддерживала супруга Оксана Домнина, которая помогла не уйти в депрессию, а заставила снова поверить в себя.

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2024, 13:55
Роман Костомаров. Фото: Youtube / @Konstantin_Khabenskiy
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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