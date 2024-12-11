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Среда 11 декабря

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"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го

"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го
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Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина стали гостями юбилейного концерта Таисии Повалий. Пока знаменитая мать пела в Кремлевском дворце в дуэте с виновницей вечера, Татьяна переживала за кулисами а в конце вышла на сцену с шикарным букетом.

"Когда на Первом канале был проект "Три аккорда", то Таисия Повалий был там звездой и победительницей, – вспоминает Успенская. – Я тогда открыла для себя многогранного артиста, который поет оперу, поет джаз, поет рок. Она – велика певица! Поскольку Повалий – большой профессионал, то я хотела бы, чтобы моя дочь Танечка взяла у нее несколько уроков классического пения".

Любовь Успенская выглядела на концерте шикарно. Она объяснила это просто: "Молодежь наступает на пятки и надо над собой постоянно работать, чтобы не выглядеть хуже, старше. Хочу всегда быть молодой. Хочу петь как можно дольше, потому что пение – это моя жизнь. И без музыки я не смогу. Кстати, все мои дуэты в основном с молодежью – с Navai (Бакировым, рэпером – Прим. ред.), с Александром Панайотовым, с Анатолием Цоем, с моей дочерью Pacha Tati".

Кроме музыки, талантливая дочь Успенской занимается и живописью.

"Я вкладываю всю свою душу во все грани своего творчества, чтобы показать всем людям, что внутри меня", – улыбается Татьяна.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Рассказали знаменитые мать и дочь о планах на грядущие праздники. "Хочется просто дожить до Нового года, потому что год был такой ужасный, – говорит Успенская. – Мы поедем работать в Дубай, там заодно и отдохнем. А чтобы прицельно поехать на отдых – это нет. С нашим графиком это пока невозможно".

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 11:01
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

В Кремле вручили премию "Шансон года"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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