Натали раскрыла тайну смерти мужа Тесты Лазарев публично поглумился над Кудрявцевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Воскресенье 8 декабря

10:39"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцена на пенсию 10:21 Алисе Фрейндлих – 90 лет: эти фильмы с участием актрисы точно стоит посмотреть 06:47Стейк из цветной капусты с сальсой из томатов: рецепт этого сытного блюда подойдет веганам 03:28Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода 00:39Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей 16:54 Журналисты выбрали 10 самых интересных экспонатов выставки Третьяковки на ВДНХ 16:42Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде 14:22Создатель "Миража" Соколов раскрыл подробности съемок фильма о группе 12:36Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 11:06Куда сходить в Москве: афиша c 11 по 18 декабря 10:26Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним? 06:02Как правильно готовить яйцо пашот: получится даже у новичка 03:27Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 00:26ТЕСТ: только всесторонне развитый человек знает окончание этих фраз 22:02Тест: попробуйте узнать всех звездных животных из кино СССР по кадру 20:23Жизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой 19:38Гагарина категорически запретила сыну думать о свадьбе: У него еще много времени 17:47Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты 16:25В музее героизма на ВДНХ покажут анимированный фильм о героях и их подвигах 16:12"Течет ручей": 65-летняя Надежда Кадышева восхитила цветущим видом 15:39Найденного в подъезде с проломленным черепом Щербакова готовят к операции 14:02Героизм касается не только боя, но и спорта: Клецков – о музее героизма на ВДНХ 13:55Фигурист Костомаров взял семью и уехал из России 11:53"Бываю дома всего 3-4 дня в месяц": Колдун объяснил разлуку с женой обилием работы 11:15Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни 11:08Борьба со стрессом и тревогой: три лучших чая для успокоения 10:06"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой 09:56Агата Муцениеце опозорилась на публике в компании дочери 08:52Упавший на лестнице актер Борис Щербаков не выходит на связь 06:29Дневной рацион во время поста: рецепты завтрака, обеда и ужина 03:11Соседов высказался об изменениях жизни Пугачевой: Она сама уничтожила себя 00:21Принц Гарри прокомментировал слухи о разводе с Меган 21:02Эмбер Херд ждет второго ребенка после нашумевших судебных разбирательств с Джонни Деппом 18:27Лазарев публично поглумился над набравшей вес Кудрявцевой: Надо меньше есть 18:08Ударившегося головой Щербакова госпитализировали в Москве после падения на лестнице 17:55В Московской области младенцев выписывают из перинатальных центров в костюмах "декабрят" 17:10Выставку Третьяковки в восстановленном павильоне ВДНХ №1 посетили 10 тыс. гостей 16:54Представлен один из первых крупных проектов, снятых в "Москино" – Миронов 15:32Нажившей финансовые проблемы после "голой" вечеринки Ивлеевой пришлось раскошелиться 14:49Грушевский раскрыл причину поведения Галкина* за границей 13:41Проект "Зима в Москве" приглашает покататься на коньках вместе с "аристократией" 11:47В кинопарке "Москино" пройдет масштабная реконструкция битвы за Москву 11:40Собянин: Следующую очередь Троицкой линии метро планируется открыть в 2025 году 09:44Экзотическое блюдо с доступными ингредиентами: мексиканская тортилья с гуакамоле и фасолью 09:29ТЕСТ: угадай советский мультфильм по одному кадру 08:33Натали раскрыла тайну смерти своего мужа 06:09Стало известно, какую пенсию получают российские артисты: Это несправедливо 03:20Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт 00:21Только истинный знаток русского языка сможет набрать в нашем тесте хотя бы 6/7 правильных ответов 22:13Стали известны подробности тайного приезда Ренаты Литвиновой в Москву
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцена на пенсию

"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцена на пенсию
345

В столичном "Мегаспорте" отшумел телефестиваль "Песня года". В этот раз его позывные звучали уже в 53-й раз. На сцене – только звезд, только хиты. А за кулисами – неожиданные откровения. Такие, например, как у Олега Газманова.

Олег Газманов начал творческую деятельность в группе "Атлантик" еще в далеком 1969 году, исполнив свою песню "Белый снег". И вот уже 55 лет он работает на сцене. Постоянные гастроли, съемки, концерты, интервью, внимание!.. Неужели Народный артист не устал за эти годы? Неужели не хотел уйти на пенсию?

"Было такое, давно уже собирался, – улыбается Газманов. – Я просто высыпаюсь, и все становится нормально. Но когда мне было 70 лет, я решил, что уйду на пенсию. И даже заикнулся где-то об этом в прессе. Но тут грянула пандемия. Поэтому решил поработать еще немного – чтобы поднять свою группу, помочь музыкантам. Я же всем платил, никого не уволил. А потом началась спецоперация. И я понимаю, что еще очень востребован. Поэтому не могу сейчас уйти – буду работать. Теперь еще появился проект "Родники", который я веду".

Откуда же у 73-летнего артисты силы?

"У меня есть такая батарейка, которую на ночь отстегиваю и ставлю на зарядку, а утром – обратно, – смеется музыкант. – Молитва и зарядка – и будет все в порядке!"

Певец сокрушается, что в сутках всего 24 часа. "Моя жена мечтает, чтобы я нашел время с ней потанцевать, но мне некогда! – вздыхает артист. – Я даже на фитнес не хожу – дома занимаюсь. Хотя на концертах сальто по-прежнему делаю".

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2024, 10:39
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Газманов ответил на вопрос о новых санкциях из-за песни "Русский мир"

Как выглядит настоящая мать Родиона Газманова: обнародовано уникальное фото

"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию
Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода

Найдены подтверждения воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой после развода
Недавние события в жизни Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер привлекли внимание поклонников и СМИ, вызвав волну обсуждений о возможном воссоединении этой пары. В День благодарения они были замечены вместе в Лос-Анджелесе, где провели время с общими детьми и приняли участие в благотворительной акции На фотографиях, появившихся в сети, видно, что экс-супруги выглядят счастливыми и расслабленными в компании друг друга.

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей

Почему Кейт Миддлтон сменила наряд прямо во время исполнения королевских обязанностей
На недавнем государственном приеме в честь визита эмира Катара в Лондоне Кейт Миддлтон удивила всех, сменив наряд прямо во время выполнения своих королевских обязанностей. Принцесса Уэльская стала центром внимания благодаря своему безупречному стилю и элегантности, продемонстрировав два совершенно разных образа в течение одного дня. Первый наряд, который Кейт выбрала для приветствия правителя Тамима, представлял собой приталенное платье-пальто.

Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде

Терпящей крах карьеры Меган Маркл объявили бойкот в Голливуде
Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз не только благодаря своей связи с принцем Гарри, но и из-за растущего недовольства со стороны голливудской элиты. После ухода из королевской семьи в 2020 году Маркл стремилась наладить карьеру в индустрии развлечений, однако ее попытки столкнулись с серьезными препятствиями.

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери
На прошедших выходных актриса Марина Зудина появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера" в компании своих детей – Маши и Павла, а также невестки. Все они были одеты в черное в соответствии с дресс-кодом мероприятия. Зудина, известная своим вниманием к внешности, не раз становилась объектом обсуждений в социальных сетях.

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери

Хилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери
В сентябре Анна Хилькевич родила дочь Оливию. Анна Хилькевич, став матерью в третий раз в сентябре, посвятила все свое время заботе о новорожденной дочери.

Выбор читателей

06/12ПтнДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты 06/12ПтнФигурист Костомаров взял семью и уехал из России 07/12СбтЗудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери 07/12СбтХилькевич вышла из себя из-за поступка няни ее новорожденной дочери 06/12ПтнЖизнь 51-летнего Шнурова кардинально изменилась после развода с молодой женой 06/12ПтнНайденного в подъезде с проломленным черепом Щербакова готовят к операции