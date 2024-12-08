"Давно собирался": 73-летний Олег Газманов рассказал об уходе со сцена на пенсию

В столичном "Мегаспорте" отшумел телефестиваль "Песня года". В этот раз его позывные звучали уже в 53-й раз. На сцене – только звезд, только хиты. А за кулисами – неожиданные откровения. Такие, например, как у Олега Газманова.

Олег Газманов начал творческую деятельность в группе "Атлантик" еще в далеком 1969 году, исполнив свою песню "Белый снег". И вот уже 55 лет он работает на сцене. Постоянные гастроли, съемки, концерты, интервью, внимание!.. Неужели Народный артист не устал за эти годы? Неужели не хотел уйти на пенсию?

"Было такое, давно уже собирался, – улыбается Газманов. – Я просто высыпаюсь, и все становится нормально. Но когда мне было 70 лет, я решил, что уйду на пенсию. И даже заикнулся где-то об этом в прессе. Но тут грянула пандемия. Поэтому решил поработать еще немного – чтобы поднять свою группу, помочь музыкантам. Я же всем платил, никого не уволил. А потом началась спецоперация. И я понимаю, что еще очень востребован. Поэтому не могу сейчас уйти – буду работать. Теперь еще появился проект "Родники", который я веду".

Откуда же у 73-летнего артисты силы?

"У меня есть такая батарейка, которую на ночь отстегиваю и ставлю на зарядку, а утром – обратно, – смеется музыкант. – Молитва и зарядка – и будет все в порядке!"

Певец сокрушается, что в сутках всего 24 часа. "Моя жена мечтает, чтобы я нашел время с ней потанцевать, но мне некогда! – вздыхает артист. – Я даже на фитнес не хожу – дома занимаюсь. Хотя на концертах сальто по-прежнему делаю".