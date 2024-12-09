Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"

Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами

В холодные зимние дни, когда хочется сбежать в тёплые края и насладиться чистым морем, стоит вспомнить о тех, кто проводит долгие месяцы в открытом океане. Моряки, чьи подвиги стали основой множества фильмов, ждут момента, когда смогут вернуться на сушу и встретиться с близкими. Помните ли вы культовые советские фильмы о моряках и их приключениях? Каждая из этих картин погружает нас в мир морских сражений, дружбы и любви.