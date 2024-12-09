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Понедельник 9 декабря

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Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"

Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"
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Каждому ребенку знакомо чувство ожидания чуда перед Новым годом. Кто не мечтал оказаться в мире сказок, встретиться с добрыми волшебниками и победить злых колдунов? В фильме "Новогодние приключения Маши и Вити" наши любимые герои отправляются в захватывающее путешествие, полное волшебных сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. Готовы ли вы вспомнить все подробности их удивительных приключений? Пройдите наш тест и убедитесь, насколько хорошо вы помните этот замечательный фильм!

ВОПРОСЫ

1. По какому адресу располагалась избушка Бабы Яги?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. Тупик нечистой силы, 13

Б. улица Зла, 6

В. переулок Порчи, 23

2. Как зовут дикого кота?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. Баюн

Б. Матвей

В. Андрей

3. Зачем Маша и Витя отправились в Кощеево царство?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. отнести подарки

Б. спасти Новый год

В. за Снегурочкой

4. Благодаря Маше Кощей Бессмертный согласился освободить из плена Снегурочку. Почему?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. девочка громко плакала

Б. она обещала избавить его от зубной боли

В. Маша обещала остаться у него

5. Баба Яга, Дикий Кот и Леший – это вокально-инструментальное трио. Как оно называется?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. "Дикие гитары"

Б. "Трио дикарей"

В. "Нечистые артисты"

6. С помощью какого предмета Витя победил Кощея?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. игла

Б. зеркало

В. магнит

7. Как Витя одолел Дикого Кота?

Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"

А. выпустил мышку

Б. накормил

В. почесал за ухом

ОТВЕТЫ

1. А. Тупик нечистой силы, 13

2. Б. Матвей

3. В. за Снегурочкой

4. Б. она обещала избавить его от зубной боли

5. А. "Дикие гитары"

6. В. магнит

7. А. выпустил мышку

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2024, 18:54
Фото: кадр из фильма "Новогодние приключения Маши и Вити"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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