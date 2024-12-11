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Среда 11 декабря

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Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды

Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды
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Принц Гарри оказался в непростой ситуации, связанной с расходами Меган Маркл, которая активно использует его наследство для реализации собственных амбициозных проектов. Как сообщают инсайдеры, 40-летний Гарри недоволен тем, что 43-летняя Меган тратит полученные от королевы Елизаветы II.

Принц выразил свои опасения, заявив, что пришло время не только тратить деньги, но и начинать зарабатывать. Недавно Меган приняла решение стать генеральным директором своей новой компании, после того, как не смогла найти подходящего кандидата на эту должность.

Однако ее новые начинания не вызывают интереса у публики. Инсайдеры отмечают, что Гарри все чаще сомневается в ее решениях, подчеркивая, что хотя идеи Меган могут выглядеть многообещающе на бумаге, они не находят отклика у аудитории.

Меган пыталась запустить подкаст "Архетипы", который был закрыт после всего 13 эпизодов, а также снималась в реалити-шоу о своей жизни с Гарри. Кроме того, она разрабатывала мультсериал и документальный фильм о поло. Несмотря на все эти усилия, проекты не принесли ожидаемого успеха и популярности.

Слухи о возможных проблемах в браке Гарри и Меган усиливаются из-за того, что их все реже видят вместе. Тем не менее, инсайдеры утверждают, что это осознанный шаг пары: они хотят быть воспринятыми обществом не только как супруги, но и как отдельные личности. Это решение может быть связано с постоянной критикой в адрес их стремления к публичности и с многочисленными заявлениями о том, как пресса негативно повлияла на их жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 03:46
Меган Маркл. Кадр: YouTube
RadarOnline✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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