Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Известная актриса театра и кино Раиса Рязанова, прославившаяся благодаря своей роли в фильме "Москва слезам не верит", стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманным путем выманили у 80-летней артистки 4 миллиона рублей.

Несмотря на то что Рязанова вскоре заподозрила неладное, вернуть деньги уже не удалось. В результате ей пришлось обратиться в полицию для подачи заявления о мошенничестве.

К сожалению, стрессовая ситуация негативно сказалась на здоровье актрисы. По информации журналистов телеграм-канала "Shot", Раиса Рязанова была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Врачи выразили опасения по поводу риска инфаркта, что подтверждает серьезность ее состояния.

Согласно сообщениям источников, Рязанова обратилась в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в области груди. После проведенного обследования специалисты диагностировали у нее нарушение сердечного ритма, что стало следствием синдрома слабости синусового узла.

Это состояние представляет собой серьезную угрозу, так как может привести к остановке сердца или острым инфарктам. Кроме того, повышенное артериальное давление у актрисы усугубляет ситуацию и требует внимательного контроля.

Врачи назначили Раисе Рязановой курс лечения и рекомендовали пройти дополнительные обследования для более точной диагностики и контроля ее состояния. На данный момент она находится на восстановлении дома, где старается минимизировать стрессовые ситуации и заботиться о своем здоровье.