ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов!



ВОПРОСЫ

1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?

А. "Один дома"

Б. "Отпуск по обмену"

В. "1+1"





2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?

А. Да

Б. Нет, мед не растворится в вине.

В. Да, но это будет невкусно.





3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?

А. Вытинанки

Б. Реюшки

В. Обласки





4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?

А. Мурманск

Б. Великий Устюг

В. Казань





5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?

А. В Великий Устюг

Б. В Москву

В. Они вернутся по обратному адресу





ОТВЕТЫ