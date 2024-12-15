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Воскресенье 15 декабря

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ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году
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Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов!

ВОПРОСЫ

1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?

А. "Один дома"
Б. "Отпуск по обмену"
В. "1+1"

2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?
А. Да
Б. Нет, мед не растворится в вине.
В. Да, но это будет невкусно.

3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?
А. Вытинанки
Б. Реюшки
В. Обласки

4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?
А. Мурманск
Б. Великий Устюг
В. Казань

5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?
А. В Великий Устюг
Б. В Москву
В. Они вернутся по обратному адресу

ОТВЕТЫ

1. В. "1+1"

2. А. Да

3. А. Вытинанки

4. В. Казань

5. А. В Великий Устюг

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15 декабря 2024, 18:07
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

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