ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

ВОПРОСЫ
1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?
А. "Один дома"
Б. "Отпуск по обмену"
В. "1+1"
2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?
А. Да
Б. Нет, мед не растворится в вине.
В. Да, но это будет невкусно.
3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?
А. Вытинанки
Б. Реюшки
В. Обласки
4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?
А. Мурманск
Б. Великий Устюг
В. Казань
5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?
А. В Великий Устюг
Б. В Москву
В. Они вернутся по обратному адресу
ОТВЕТЫ
1. В. "1+1"
2. А. Да
3. А. Вытинанки
4. В. Казань
5. А. В Великий Устюг