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Пятница 13 декабря

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Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина

Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина
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Запеченная форель – это не только вкусно, но и полезно. В сочетании с брокколи и оригинальным соусом из яблочно-клюквенного сорбета это блюдо становится настоящим кулинарным шедевром. Такой ужин можно легко приготовить как в будний день, так и на праздничный стол, удивив своих близких.

Ингредиенты на 3 порции

• Стейки форели радужной — 3 шт.

• Соль — 1 ч. л.

• Черный молотый перец — 1/6 ч. л.

• Сухой орегано — 1/6 ч. л.

• Цедра лимона — 1 шт.

• Оливковое масло — 1 ст. л.

• Сорбет из пюре клюквы и яблока — 25 г

• Свежая брокколи — 250-300 г

• Репчатый лук (маленький) — 1/2 шт.

• Черный молотый перец — 1/6 ч. л.

• Соль — 1/3 ч. л.

• Оливковое масло для жарки — 1/2 ч. л.

• Сорбет из пюре клюквы и яблока — 125 г

• Жареный лук (сухой) — 10 г

• Соевый соус — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1: Если у вас замороженные стейки форели, предварительно разморозьте их. Брокколи промойте и разделите на соцветия, затем выложите в миску.

Шаг 2: Натрите репчатый лук на мелкой тёрке и добавьте его к брокколи.

Шаг 3: Посолите, поперчите и добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте все ингредиенты.

Шаг 4: Застелите противень пергаментом и выложите на него брокколи и стейки форели.

Шаг 5: Приготовьте масляный соус, смешав в миске оливковое масло, соль и перец.

Шаг 6: Смажьте стейки форели полученным соусом и запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.

Шаг 7: Пока рыба запекается, сделайте глазурь. Натрите цедру лимона в мисочку, добавьте перец и оливковое масло.

Шаг 8: Введите немного подтаявшего сорбета (25 г), орегано и соль, хорошо перемешайте.

Шаг 9: Для соуса в стакан блендера положите оставшийся сорбет (125 г), жареный лук и соевый соус, затем смешайте до однородной массы.

Шаг 10: Когда рыба будет готова, смажьте её глазурью из сорбета и запекайте ещё 4-5 минут при той же температуре.

Шаг 11: Подавайте запечённую форель с брокколи и соусом из сорбета с жареным луком.

Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!

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13 декабря 2024, 06:14
Фото: Freepik
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