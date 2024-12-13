Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина

Ингредиенты на 3 порции
• Стейки форели радужной — 3 шт.
• Соль — 1 ч. л.
• Черный молотый перец — 1/6 ч. л.
• Сухой орегано — 1/6 ч. л.
• Цедра лимона — 1 шт.
• Оливковое масло — 1 ст. л.
• Сорбет из пюре клюквы и яблока — 25 г
• Свежая брокколи — 250-300 г
• Репчатый лук (маленький) — 1/2 шт.
• Черный молотый перец — 1/6 ч. л.
• Соль — 1/3 ч. л.
• Оливковое масло для жарки — 1/2 ч. л.
• Сорбет из пюре клюквы и яблока — 125 г
• Жареный лук (сухой) — 10 г
• Соевый соус — 1 ст. л.
Приготовление
Шаг 1: Если у вас замороженные стейки форели, предварительно разморозьте их. Брокколи промойте и разделите на соцветия, затем выложите в миску.
Шаг 2: Натрите репчатый лук на мелкой тёрке и добавьте его к брокколи.
Шаг 3: Посолите, поперчите и добавьте оливковое масло, тщательно перемешайте все ингредиенты.
Шаг 4: Застелите противень пергаментом и выложите на него брокколи и стейки форели.
Шаг 5: Приготовьте масляный соус, смешав в миске оливковое масло, соль и перец.
Шаг 6: Смажьте стейки форели полученным соусом и запекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 10 минут.
Шаг 7: Пока рыба запекается, сделайте глазурь. Натрите цедру лимона в мисочку, добавьте перец и оливковое масло.
Шаг 8: Введите немного подтаявшего сорбета (25 г), орегано и соль, хорошо перемешайте.
Шаг 9: Для соуса в стакан блендера положите оставшийся сорбет (125 г), жареный лук и соевый соус, затем смешайте до однородной массы.
Шаг 10: Когда рыба будет готова, смажьте её глазурью из сорбета и запекайте ещё 4-5 минут при той же температуре.
Шаг 11: Подавайте запечённую форель с брокколи и соусом из сорбета с жареным луком.
Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет настоящим украшением вашего стола. Приятного аппетита!