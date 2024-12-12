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Четверг 12 декабря

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Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака

Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака
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Александр Маршал стал участником большого юбилейного концерта Таисии Повалий в Кремле. А за кулисами с Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру".

"Через пару дней я поеду на Донбасс, – рассказал музыкант. – И встречать Новый год решил в тесном кругу семьи. Это не будет веселье какое-то, нет. Очень хочется, чтобы наступил мир, чтобы пришла победа. А после победы тогда и будем веселиться".

Конечно, в новогодние праздники Маршал повидается с сыном Артемом (род. 18 июня 1997 г.), рожденным в третьем браке. "Сын живет отдельно от меня: он уже взрослый, – рассказал Александр. – Снимает квартиру. Я ему помогаю, конечно. В основном деньгами пока. На самом деле он ничего не просит".

Наследник Маршала тоже стал музыкантом. Артем Миньков, взявший сценический псевдоним TRILL, считает себя представителем нового поколения русского рэпа. Первые песни он записал в 2017-м, а через три года выпустил дебютный альбом Carpe Diem.Правда, с годами Артем стал делать упор на рок-музыку и заговорил о желании развиваться в стиле поп-панка.

В карьеру сына Александр Витальевич не вмешивается и советов не дает.

"Я для него прежде всего отец, а не артист, и уж точно не звезда, поскольку звезды все на небе, а мы все – люди!" – улыбается исполнитель

"У него своя группа, они сейчас пишут альбом и в скором времени начнут работать, – объясняет певец. – В совершенно другом жанре. Они играют музыку, которую я, честно говоря, не понимаю. Сын пишет стихи для своих песен. Бывает, мне показывает их. Я смотрю, что рифма очень странная. А он мне отвечает: "Это не рифма, это созвучие".

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12 декабря 2024, 14:43
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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