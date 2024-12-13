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Пятница 13 декабря

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Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам
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Попробуйте пройти этот сложный тест на знание советских фильмов. Получится точно не у всех! Проверьте, знаток вы или пора пересмотреть любимые картины из прошлого.

ВОПРОСЫ

1. По мотивам какого литературного произведения Эльдар Рязанов снял фильм "Жестокий романс"?

А. "Бесприданница"

Б. "Три сестры"

В. "Евгений Онегин"

2. Какому персонажу из фильма "Двенадцать стульев" принадлежит фраза: "Время, которое у нас есть, — это деньги, которых у нас нет"?

А. Остапу Бендеру

Б. Эллочке

В. Ипполиту Матвеевичу

3. Какой из нижеперечисленных советских фильмов получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"?

А. "Москва слезам не верит"

Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

В. "Бриллиантовая рука"

4. Какую сумму выиграла в лотерее Таня из фильма "Спортлото-82"?

А. 10 тысяч

Б. 15 тысяч

В. 20 тысяч

5. Сколько жен было у бандита Абдуллы из фильма "Белое солнце пустыни"?

А. 9

Б. 5

В. 1

6. В каком знаменитом советском фильме звучала фраза: "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?"?

А. "Обыкновенное чудо"

Б. "Где находится нофелет?"

В. "Москва слезам не верит"

7. "Песню бродячего певца" исполнил солист Ленинградского Малого оперного театра Артур Почиковский. В каком кино ее можно услышать?

А. "Приключения электроника"

Б. "Человек-амфибия"

В. "Хозяин тайги"

ОТВЕТЫ

1. А. "Бесприданница"

2. А. Остапу Бендеру

3. А. "Москва слезам не верит"

4. В. 20 тысяч

5. А. 9

6. А. "Обыкновенное чудо"

7. Б. "Человек-амфибия"

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 21:56
Фото: кадр из фильма "Где находится нофелет?"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру

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Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом. Советские фильмы о летчиках изображают сильных духом пилотов как отважных профессионалов.

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?
В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором. Уникальность сюжета и харизматичные персонажи сделали картину настоящим хитом, завоевавшим сердца зрителей.

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?
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Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу
Советское кино – это не только великолепные сюжеты и мастерская режиссура, но и выдающиеся актеры, оставившие яркий след в истории искусства. Это была эпоха, когда на экранах появлялись герои, ставшие символами своего времени, и их образы до сих пор волнуют сердца зрителей. Кинематограф этой эпохи подарил миру множество талантливых артистов, чьи роли навсегда вписаны в историю мирового кино.

Назван топ-10 российских режиссеров с кассовыми фильмами

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