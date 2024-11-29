Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру

ТЕСТ: сможете ли вы вспомнить события и героев фильма "Три тополя на Плющихе"

Фильм Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышел на экраны в 1968 году и сразу стал лидером проката, покорив зрителей душевной лирической историей. Он был снят по рассказу Александра Борщаговского "Три тополя на Шаболовке". А сыграли в ленте Татьяна Доронина, Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич и другие. Но сможете ли вы вспомнить события из этой популярной картины? С тестом про другой фильм Лиозновой – "Карнавал" – вы отлично справились! 1.