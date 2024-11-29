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Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм с Евгением Леоновым по одному кадру
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Евгений Леонов – это легенда советского кино, чье имя стало синонимом таланта и обаяния. Сможете ли вы угадать фильмы с актером всего по одному кадру? Это будет настоящим испытанием для истинных поклонников его творчества.

1. Из какого фильма этот счастливый персонаж?

А) Афоня

Б) Мимино

В) Большая перемена

2. Даже если вы не смотрели фильм, наверняка видели эту сцену, вспомните название картины?

А) Убить дракона

Б) Обыкновенное чудо

В) Старший сын

3. Узнаете, что это за фильм?

А) Белорусский вокзал

Б) Добро пожаловать

В) Осенний марафон

4. В этом фильме Евгений Леонов появляется и исчезает так быстро, что можно и забыть, что он там снялся. Помните, о каком фильме речь?

А) Бриллиантовая рука

Б) Любовь и голуби

В) Мимино

5. Вспомните, в каком фильме Евгений Леонов вздремнул в ванной?

А) Женитьба

Б) Афоня

В) Зигзаг удачи

Правильные ответы:

1. — В) Большая перемена

2. — Б) Обыкновенное чудо

3. — А) Белорусский вокзал

4. — В) Мимино

5. — Б) Афоня

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