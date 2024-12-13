Известный певец сделал сенсационное заявление о романе Ольги Бузовой и Олега Майами

Недавние события вокруг Ольги Бузовой и Олега Майами привлекли внимание поклонников и журналистов. Осенью 2024 года певица и телеведущая Бузова выпустила новый трек "Такси", в записи которого принял участие Олег Майами.

Их совместная работа, сопровождаемая ярким клипом, вызвала бурные обсуждения, поскольку на экране явно ощущалась химия между артистами. Поцелуи и романтические моменты в видео стали причиной слухов о возможном романе между ними.

На эти слухи отреагировал рэп-исполнитель и продюсер Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-Killah. В интервью он выразил мнение, что связь между Бузовой и Майами может быть не более чем пиар-ходом.

"У них есть 'домдвашное' прошлое, они знают, как создать хайп", – отметил T-Killah, подразумевая, что артисты используют свои связи с реалити-шоу для привлечения внимания к своим проектам.

Он добавил, что, хотя сам не следит за новостями Бузовой, о ее новом треке и сотрудничестве с Майами ему известно. Слухи о романе между Бузовой и Майами имеют свои корни в их совместном участии в популярном реалити-шоу "Дом-2", пишет "Клео.ру"

Говорят, что у них действительно был короткий роман, после которого они остались в дружеских отношениях. Однако ни Бузова, ни Майами не подтверждают эти слухи и предпочитают оставаться загадочными относительно своей личной жизни. Они лишь намекают на то, что не одни, что подогревает интерес публики.

Интересно, что T-Killah когда-то был близким другом Бузовой. Однако после ее громкого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым он занял сторону бывшего мужа. Это добавляет дополнительный контекст к его высказываниям о новых отношениях Бузовой и Майами. Возможно, его слова отражают не только профессиональное мнение, но и личное отношение к ситуации.