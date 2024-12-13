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Пятница 13 декабря

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Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров

Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров
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Авиация – это призвание для людей, готовых к риску в любой момент. Жизнь пилотов проходит за штурвалом, и небо становится их вторым домом.

Советские фильмы о летчиках изображают сильных духом пилотов как отважных профессионалов. На борту нередко возникают экстремальные ситуации, требующие высшего мастерства пилотов и самоотверженности стюардесс.

Среди фильмов об авиации можно найти как комедии, так и мелодрамы. Романтики вдохновляются историями о любви летчиков к небу и их избранницам. Эти фильмы напоминают о том, что авиация — это не только риск, но и романтика, где каждый полет может стать началом новой истории.

Попробуйте пройти тест, который составлен из фотографий актеров. Нужно узнать название фильма, в котором эти артисты снимались.

1. Летчик Сергей Беляев разбивает доверенный ему самолет. Ученица летной школы Галя Быстрова, которой нравится Беляев, к сожалению, стремится ему подражать и в воздухе. Позднее, вняв мудрым советам начальника Рогачева, они становятся опытными пилотами.

А) "Летчики"

Б) "Истребители"

В) "Хроника пикирующего бомбардировщика"

2. В одном летном училище учились два товарища. Дружбы их была крепка, но синие глаза девушки Вари разлучили друзей.

А) "Летчики"

Б) "Истребители"

В) "Два капитана"

3. Биографическая киноповесть о легендарном летчике, герое Советского Союза.

А) "Повесть о настоящем человеке"

Б) "Валерий Чкалов"

В) "Воздухоплаватель"

4. Рассказ о жизни советских людей накануне и в первые дни войны. Немолодой уже отважный летчик Баранов влюблен в начинающую певицу Наташу Куликову.

А) "Небесный тихоход"

Б) "Беспокойное хозяйство"

В) "Воздушный извозчик"

5. А это фильм режиссера Семена Тимошенко, вышедший в прокат в 1945 году.

А) "Истребители"

Б) "Небесный тихоход"

В) "Летчики"

Правильные ответы:

1. — А) "Летчики"

2. — Б) "Истребители"

3. — Б) "Валерий Чкалов"

4. — В) "Воздушный извозчик"

5. — Б) "Небесный тихоход"

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 14:58
Василий Нещипленко. Кадр из фильма "Небесный тихоход" (1945)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?

Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу?
В 1987 году на экраны советского кинопроката вышла яркая комедия-вестерн "Человек с бульвара Капуцинов", созданная под руководством режиссера Аллы Суриковой. Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов, который сумел соединить элементы классического вестерна с характерным для советского кино юмором. Уникальность сюжета и харизматичные персонажи сделали картину настоящим хитом, завоевавшим сердца зрителей.

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?
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Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу
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Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"

Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити"
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