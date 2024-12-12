Пережившая серьезную операцию Асмус рассказала о роли любовника в ее восстановлении

Кристина Асмус недавно пережила серьезную операцию на колене, вызванную травмой, полученной во время спектакля. Актриса поделилась своими переживаниями в социальных сетях, отметив, что, несмотря на сложное вмешательство, чувствует себя довольно хорошо.

Она рассказала, что операция длилась почти четыре часа, и во время нее врачи обнаружили не только разрыв передней крестообразной связки, но и повреждение мениска. Это стало настоящим шоком для артистки, так как она уже сталкивалась с подобными травмами в прошлом.

В своем посте Кристина не только делилась деталями операции, но и выразила благодарность своему партнеру — продюсеру Илье Бурцу. Он был рядом с ней в больнице, поддерживая и помогая справиться с сильной болью.

"Если бы не твоя рука, швы разошлись бы", — призналась Асмус, подчеркивая важность эмоциональной поддержки в такие трудные моменты.

Она также с юмором отметила, что теперь ей придется «гарцевать» в компрессионных чулках, что добавляет легкости в ее непростую ситуацию. Кристина также рассказала о том, как травма произошла.

Она упомянула, что это уже четвертая травма за четыре года. На этот раз она получила повреждение во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда", который известен своей сложной хореографией и физическими нагрузками. Актриса вспомнила, как после падения колено продолжало болеть, но она все же решила не останавливать спектакль и доиграла до конца.