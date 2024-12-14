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Суббота 14 декабря

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Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина

Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина
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Фунчоза с курицей – не только вкусное, но и полезное блюдо, которое идеально подходит для быстрого обеда или ужина. Оно особенно порадует тех, кто увлекается азиатской кухней. Стеклянная лапша прекрасно сочетается с куриным филе и яркими овощами, создавая гармоничное сочетание вкусов и текстур.

Ингредиенты

Для приготовления двух порций вам понадобятся следующие ингредиенты: 200 г фунчозы, 200 г стейка из куриной грудки, одна репчатая луковица, два зубчика чеснока, один сладкий перец, пара колечек перца чили (по желанию), столовая ложка соевого соуса, 2-3 столовые ложки кунжутного масла, щепотка кунжута и кинза по вкусу.

Приготовление

В первую очередь, измельчите чеснок, а лук нарежьте перьями. Нагрейте сковороду и налейте в нее кунжутное масло. Добавьте лук и чеснок, обжаривайте их до золотистого цвета. Затем нарежьте сладкий перец брусочками, а куриное филе — тонкими длинными кусочками.

Теперь выложите курицу и перец в сковороду к обжаренному луку с чесноком. Добавьте соевый соус и кунжут, готовьте все вместе на среднем огне в течение 5-7 минут, пока курица не станет полностью готовой.

Пока курица жарится, подготовьте фунчозу. Залейте лапшу кипятком и оставьте на пару минут до размягчения. После этого слейте воду или достаньте фунчозу из воды щипцами. Кинзу крупно нарежьте.

Когда курица с овощами будет готова, добавьте к ним фунчозу и нарезанную кинзу. Перемешайте все ингредиенты и прогрейте их вместе еще несколько минут. Если вы любите остроту, добавьте в блюдо пару колечек острого перца чили.

Перед подачей можно украсить блюдо долькой лайма или полить его соком, чтобы сбалансировать остроту. Фунчоза с курицей станет отличным выбором для легкого и сытного ужина, а также порадует ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.

Пищевая ценность блюда на 100 граммов составляет примерно 165 калорий: 6 г белков, 5 г жиров и 23 г углеводов. Это делает его не только вкусным, но и питательным вариантом для вашего рациона. Приготовьте это блюдо на ужин и угостите своих близких — им точно понравится.

Шоу-бизнес в Telegram

14 декабря 2024, 06:41
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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