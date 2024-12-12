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Четверг 12 декабря

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Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям

Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям
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Дмитрий Маликов признался в том, что он все меньше времени проводит с супругой. Эти слова вызвали волну обсуждений среди поклонников и светских обозревателей.

Музыкант, которому в этом году исполнилось 54 года, откровенно заявил, что предпочитает проводить свободное время с друзьями, а не с женой Еленой. Это заявление стало поводом для размышлений: действительно ли в их отношениях возник кризис, или это просто временные трудности?

Дмитрий и Елена Маликовы считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже более трех десятилетий и в следующем году планируют отпраздновать серебряную свадьбу. Однако слухи о возможных разладах в их семье начали появляться уже два года назад, когда некоторые источники сообщали о том, что супруги якобы разъехались по разным адресам. Тогда Маликов опроверг эти слухи, но отметил, что иногда предпочитает проводить выходные без жены.

"Я играю в футбол, общаюсь с сыном, хожу с друзьями в рестораны и кино", — рассказал артист.

Эти слова заставили многих задуматься о том, что происходит в их отношениях. Некоторые эксперты, такие как блогер Саша Стоун, подчеркивают важность совместного досуга для супругов. "Совместный досуг между супругами необходим. У каждого должно быть свое личное пространство", — отметил актер Алексей Гаврилов.

Однако история их отношений не всегда была гладкой. В 2008 году после серьезной ссоры они не общались почти месяц. Елена делилась, что Маликов часто реагирует на неудачи в работе слишком эмоционально, что иногда приводит к конфликтам. Однажды, по ее словам, произошла даже серьезная стычка между ними.

"Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня", — вспоминает Елена. Несмотря на это, она утверждает, что никогда не знала своего мужа таким агрессивным и надеется, что это никогда не повторится.

В 2010 году их брак снова подвергся испытаниям после слухов о романе Дмитрия с моделью Ириной Антоненко. Поговаривали, что музыкант собирается оставить жену ради молодой возлюбленной. Но несмотря на все испытания, пара продолжала вместе преодолевать трудности.

На фоне этих событий возникает вопрос: действительно ли у Дмитрия и Елены проблемы в отношениях? Или же это всего лишь этап, который они смогут преодолеть? Как утверждает сам Маликов, он считает себя главным в семье, хотя и признает важность компромиссов. "Главный в доме — я. И в чем это проявляется? "Как скажешь, дорогая", — говорит он с улыбкой.

Тем не менее, многие поклонники остаются обеспокоенными тем, что их идиллия может быть под угрозой. На фоне последних заявлений артиста о том, что он предпочитает проводить время с друзьями, возникает ощущение, что между супругами существует дистанция.

Возможно, время покажет, как сложатся отношения Дмитрия и Елены. Пока же они продолжают оставаться одной из самых известных пар в российском шоу-бизнесе, и поклонники надеются на лучшее.

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12 декабря 2024, 03:05
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