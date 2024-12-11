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Среда 11 декабря

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Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?

Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР?
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Советский кинематограф славился изображением активных и многогранных персонажей, которые не ограничивались рутиной "дом-работа". Их жизни были насыщены увлечениями и хобби, порой весьма оригинальными.

Когда смотришь любимый фильм в первый раз, многие детали могут ускользнуть от внимания. Однако после нескольких просмотров, когда сюжет становится знакомым, начинаешь замечать мелочи, которые раньше оставались незамеченными. Эти тонкие штрихи делают персонажей более реалистичными и запоминающимися.

Мы предлагаем вам вспомнить или угадать, какие увлечения были у героев ваших любимых фильмов. Чем они занимались в свободное время? Во что вкладывали свою душу? Давайте вместе исследовать эти детали и оживить воспоминания о советском кино, которое подарило нам множество ярких образов и эмоций.

1. Какое хобби было у Семена Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука"?

А) Шахматы

Б) Рыбалка

В) Пение

2. Назовите увлечение разлучницы Раисы Захаровны из фильма "Любовь и голуби"?

А) Уфология

Б) Орнитология

В) Филателия

3. Чем увлекалась красавица Нина из "Кавказской пленницы"?

А) Туризмом

Б) Средневековой поэзией

В) Игрой на арфе

4. Чем увлекался герцог в фильме "Тот самый Мюнхгаузен"?

А) Фехтованием

Б) Шитьем

В) Поэзией

5. В каком виде спорте Гаврила Петрович из "Джентльменов удачи" достиг завидных вершин?

А) Шахматы

Б) Дзюдо

В) Бег с препятствиями

Правильные ответы:

1. — Б) Рыбалка

2. — А) Уфология

3. — А) Туризмом

4. — Б) Шитьем

5. — А) Шахматы

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 13:56
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу

Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу
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