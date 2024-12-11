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Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце

Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце
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Как насчет попробовать приготовить вкуснейший десерт? Ловите рецепт итальянского тирамису.

Ингредиенты:

Для крема:

  • Маскарпоне — 500 г
  • Сахар — 100 г
  • Яичные желтки — 4 шт.
  • Ванильный экстракт — 1 ч.л.

Для пропитки:

  • Крепкий кофе эспрессо — 200 мл
  • Коньяк или ром — 50 мл (по желанию)

Для сборки:

  • Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 г
  • Какао-порошок — 20 гФото: freepik.com

Инструкции:

Приготовление крема:

  1. Отделите желтки от белков.
  2. Взбейте желтки с сахаром до образования густой кремообразной массы.
  3. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.

Подготовка пропитки:

  1. Сварите крепкий эспрессо и остудите его.
  2. Если используете коньяк или ром, добавьте его в кофе.

Сборка десерта:

  1. Возьмите прямоугольную форму или глубокое блюдо.
  2. Окуните савоярди в кофейную смесь на пару секунд и выложите их ровным слоем на дно формы. Фото: freepik.com
  3. Покройте слой савоярди половиной приготовленного крема. Фото: freepik.com
  4. Повторите слои: савоярди, пропитанные кофе, затем оставшийся крем.
  5. Посыпьте верх десерта какао-порошком через мелкое сито. Фото: freepik.com

Охлаждение:

Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь. Фото: freepik.com

Теперь ваш итальянский тирамису готов!

Приятного аппетита!

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11 декабря 2024, 18:12
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