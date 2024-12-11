Итальянский тирамису: легкий десерт покорит ваше сердце

Ингредиенты:
Для крема:
- Маскарпоне — 500 г
- Сахар — 100 г
- Яичные желтки — 4 шт.
- Ванильный экстракт — 1 ч.л.
Для пропитки:
- Крепкий кофе эспрессо — 200 мл
- Коньяк или ром — 50 мл (по желанию)
Для сборки:
- Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 г
- Какао-порошок — 20 г
Инструкции:
Приготовление крема:
- Отделите желтки от белков.
- Взбейте желтки с сахаром до образования густой кремообразной массы.
- Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.
Подготовка пропитки:
- Сварите крепкий эспрессо и остудите его.
- Если используете коньяк или ром, добавьте его в кофе.
Сборка десерта:
- Возьмите прямоугольную форму или глубокое блюдо.
- Окуните савоярди в кофейную смесь на пару секунд и выложите их ровным слоем на дно формы.
- Покройте слой савоярди половиной приготовленного крема.
- Повторите слои: савоярди, пропитанные кофе, затем оставшийся крем.
- Посыпьте верх десерта какао-порошком через мелкое сито.
Охлаждение:
Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь.
Теперь ваш итальянский тирамису готов!
Приятного аппетита!