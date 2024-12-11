63-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи

Кира Сорокина – основатель бренда Nanoasia – собрала топовых звезд в легендарном ресторане Savoy на предновогодний вечер и презентацию новинок. С целой сумкой косметики уходила домой телеведущая Арина Шарапова.

"Новый год – семейный праздник, поэтому отмечу его в кругу семьи, за столом, – рассказала "Дни.ру" о планах телезвезда. – Уже сегодня думали, как будем готовить утку, которую мой муж добыл во время охоты. Я попрошу какого-нибудь умеющего это делать повара помочь мне. Обычно у нас за стол отвечает моя невестка (Алина, жена 43-летнего сына Даниила – Прим. ред.). Я изредка присоединяюсь, хотя печь пироги не умею".

Сейчас Арина Аяновна опрашивает родных на предмет того, что те хотели бы получить в подарок "от Деда Мороза". "А потом выясняется, что это слишком дорого, и я говорю: "Спокойно, товарищи, это без меня!" – смеется она. И дарит в итоге что-то на свой вкус.

Единственное, чего не будет в подарках точно – Змеи, символа наступающего года, потому что Шарапова змей боится.

"А я сама радуюсь, прежде всего, вниманию, даже самому маленькому подарку", – уверяет ведущая Первого канала.

Раскрыла 63-летняя телеведущая и все секреты своей отличной фигуры и кожи: "Надо меньше есть и думать позитивно. Хотя, конечно, пользуюсь я и масками, и скрабами. Вот сегодня уношу домой целую сумку косметики, буду пробовать. У меня есть косметолог из центра Елены Малышевой, к которому я регулярно хожу. А как иначе?! Мое лицо – мой рабочий инструмент!"