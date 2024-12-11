63-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи

Газманов рассказал об уходе со сцены на пенсию Тесты Ковальчук превратилась в бывшую жену Харламова Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Среда 11 декабря

14:2563-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи 14:03Звезда конькобежного спорта высоко оценила катки проекта "Зима в Москве" 13:56Тест: какие увлечения были у героев этих фильмов из СССР? 11:58"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты 11:56Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни 11:01"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го 10:37В Подмосковье стартовал прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" 09:31Ставшая неузнаваемой Муцениеце всполошила россиян откровениями об уколах красоты 06:37Паста с бататом и козьим сыром: этот рецепт добавит изюминку в ваши повседневные ужины 03:46Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды 01:50"Спасибо, моя новая Родина!": Повалий спела по-украински и расплакалась на юбилее в Кремле 00:24Выступление по цене квартиры в Москве: названы гонорары звезд на новогодних корпоративах 20:36ТЕСТ: 7 слов, которые только 1/10 человек напишет без ошибок 18:35Меренговый рулет с голубикой: вкусная нежность 16:38Стоянов раскрыл необычный факт о съемках "Городка" 15:43Сын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 15:15Считавшуюся пропавшей картину Герасимова представят в новом ЭКСПО на ВДНХ 14:1433-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой 13:56Тест: назовите известный советский фильм по актерскому составу 12:53Новая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 12:17Названы топ-10 российских режиссеров по кассовым сборам их фильмов 11:20 Психолог: проект "Зал "Зарядье" – детям" учит любить 10:48"Обожаю и люблю деньги": алчная Слава рассказала о миллионных доходах 10:34Обманутая мошенниками 80-летняя Рязанова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем 10:23"Девушка с хорошим телом": Жасмин высказалась о слитых в сеть кадрах голой Анны Асти 09:09Психолог сделал неутешительный прогноз для ввязавшейся в новые отношения Асмус 06:29Куриный суп-лапша с яичной заправкой: этот рецепт выручит вас при необходимости быстрого обеда 03:06Кейт Миддлтон хочет отказаться от установленной королевой Елизаветой II традиции 00:26Новая зависимость: как перестать скроллить ленту соцсетей и снизить тревожность 20:27Шуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 20:15Эксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова 19:09Подмосковные школьники собрали 600 килограммов пластиковых крышек 18:54Тест: вспоминаем кинофильм "Новогодние приключения Маши и Вити" 17:23Группа компаний "Литрес" объявила короткий список литературной премии "Электронная буква"-2024 17:00Анна Седокова кардинально изменила свою жизнь 16:20Российский актер Юра Борисов отличился в США 15:49Салат, способствующий снижению веса: легкий рецепт 15:41Пьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве 13:48Тест: угадайте известный советский фильм по кадру с моряками и матросами 12:40В торговых сетях Москвы заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом 12:30Космические приключения: как прошел спектакль проекта "Зал "Зарядье” – детям" 11:44Обнародован список лучших фильмов и сериалов 2024 года 10:46Проскурякова с заметно округлившимся животом принимает поздравления от россиян 10:09Чтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения 09:16Неузнаваемая Алсу после скандального развода с Абрамовым вызвала вопросы своим видом 06:37Курица в гранатовом соусе: рецепт блюда с легкими нотками азербайджанской кухни 03:41Криминальное чтиво: 5 книг о серийных убийцах и маньяках 00:03Дженнифер Лопес активно ищет жилье после провальной попытки продать особняк 16:43Ставший отцом Роберт Паттинсон впервые откровенно рассказала о семейной жизни 14:06Тест: кто из героев советского фильма "Неуловимые мстители" произнес эту фразу?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

63-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи

63-летняя Арина Шарапова раскрыла все секреты своей отличной фигуры и кожи
53

Кира Сорокина – основатель бренда Nanoasia – собрала топовых звезд в легендарном ресторане Savoy на предновогодний вечер и презентацию новинок. С целой сумкой косметики уходила домой телеведущая Арина Шарапова.

"Новый год – семейный праздник, поэтому отмечу его в кругу семьи, за столом, – рассказала "Дни.ру" о планах телезвезда. – Уже сегодня думали, как будем готовить утку, которую мой муж добыл во время охоты. Я попрошу какого-нибудь умеющего это делать повара помочь мне. Обычно у нас за стол отвечает моя невестка (Алина, жена 43-летнего сына Даниила – Прим. ред.). Я изредка присоединяюсь, хотя печь пироги не умею".

Сейчас Арина Аяновна опрашивает родных на предмет того, что те хотели бы получить в подарок "от Деда Мороза". "А потом выясняется, что это слишком дорого, и я говорю: "Спокойно, товарищи, это без меня!" – смеется она. И дарит в итоге что-то на свой вкус.

Единственное, чего не будет в подарках точно – Змеи, символа наступающего года, потому что Шарапова змей боится.

"А я сама радуюсь, прежде всего, вниманию, даже самому маленькому подарку", – уверяет ведущая Первого канала.

Раскрыла 63-летняя телеведущая и все секреты своей отличной фигуры и кожи: "Надо меньше есть и думать позитивно. Хотя, конечно, пользуюсь я и масками, и скрабами. Вот сегодня уношу домой целую сумку косметики, буду пробовать. У меня есть косметолог из центра Елены Малышевой, к которому я регулярно хожу. А как иначе?! Мое лицо – мой рабочий инструмент!"

Шоу-бизнес в Telegram

11 декабря 2024, 14:25
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы

Телеведущая Арина Шарапова.
Ведущая, актриса Яна Кошкина.
Телеведущая, главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.
Актриса, режиссер Алиса Хазанова.
Актриса Ирина Пегова с дочерью Татьяной.
Телеведущая Елена Летучая.
Ведущая Ирина Муромцева.
Датский актер Мадс Миккельсен.

По теме

Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин

Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия

Арина Аяновна Шарапова

Арина Аяновна Шарапова телеведущая, журналист

"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты

"Люблю естество": 65-летняя Кадышева рассказала про копеечный крем для молодости и красоты
Таисия Повалий большим концертом в Кремле отметила 60-летие. Среди многочисленных гостей была и Надежда Кадышева. Их дуэт "Ворожи – не ворожи" очень понравился зрителям. А за кулисами с солисткой группы "Золотое кольцо" встретился корреспондент "Дни.ру". В этом году Надежда Кадышева тоже отметила юбилей – ей исполнилось 65.

Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни

Петросян откровенно рассказал об отцовстве и переосмыслении роли семьи в его жизни
Евгений Петросян в последнее время стал объектом внимания не только благодаря своему творчеству, но и личной жизни. Отношения известного российского юмориста и сатирика, с Татьяной Брухуновой, которая младше его на 44 года, стали настоящим сюрпризом для поклонников. Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара выглядит по-настоящему счастливой и гармоничной.

"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го

"Хочется просто дожить до Нового года": Успенская рассказала об ужасах 2024-го
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина стали гостями юбилейного концерта Таисии Повалий. Пока знаменитая мать пела в Кремлевском дворце в дуэте с виновницей вечера, Татьяна переживала за кулисами а в конце вышла на сцену с шикарным букетом. "Когда на Первом канале был проект "Три аккорда", то Таисия Повалий был там звездой и победительницей, – вспоминает Успенская.

Ставшая неузнаваемой Муцениеце всполошила россиян откровениями об уколах красоты

Ставшая неузнаваемой Муцениеце всполошила россиян откровениями об уколах красоты
Агата Муцениеце вновь привлекла внимание своих подписчиков в социальных сетях. На этот раз поводом для обсуждения стали её откровения о косметических процедурах 35-летняя звезда, известная своей искренностью и открытостью, поделилась с поклонниками решением пройти курс инъекций микроколлагена.

Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды

Принц Гарри недоволен тратой Меган Маркл его наследства на личные нужды
Принц Гарри оказался в непростой ситуации, связанной с расходами Меган Маркл, которая активно использует его наследство для реализации собственных амбициозных проектов. Как сообщают инсайдеры, 40-летний Гарри недоволен тем, что 43-летняя Меган тратит полученные от королевы Елизаветы II. Принц выразил свои опасения, заявив, что пришло время не только тратить деньги, но и начинать зарабатывать.

Выбор читателей

10/12ВтрНовая Примадонна: оглашено имя заменившей на "Песне года" и "Огоньках" Пугачеву певицы 09/12ПндШуфутинский купил отдельную квартиру для драгоценностей 10/12ВтрСын Бориса Щербакова раскрыл правду о его самочувствии: диагноз неутешительный 09/12ПндЭксперты рассказали, что ждет пару Бородиной и Сердюкова 09/12ПндАнна Седокова кардинально изменила свою жизнь 09/12ПндПьяные зрители испортили концерт Лолиты в Москве