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Пятница 13 декабря

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Звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук внезапно узнала о беременности во время съемок

Звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук внезапно узнала о беременности во время съемок
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Анна Ковальчук, известная многим по роли в популярном сериале "Тайны следствия", поделилась неожиданным фактом о своей беременности. Актриса открыла правду, которая стала для нее настоящим сюрпризом.

Актриса рассказала, что узнала о своем интересном положении во время съемок первого сезона сериала, когда ей приходилось работать в крайне сложных условиях. Ковальчук вспомила, как в тот период она часто испытывала усталость и желание спать, что связано с беременностью.

"Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Работать приходилось в условиях, когда выезды проходили в морг, тюрьму или на кладбище. Это было настоящим испытанием на прочность", — поделилась артистка.

Она признается, что именно любовь к своему делу помогла ей справиться с нагрузками. Съемочный процесс в те времена был далеким от идеала. Анна вспоминает, как обедала на корточках, так как не было даже стульев. "У меня есть фотография, где я держу тарелку и присела у какого-то дома, опираясь на стену", — говорит она. Также актриса рассказывает о том, как им приходилось бегать в соседние дворы из-за отсутствия туалетов на площадке.

Сейчас условия работы значительно изменились. Ковальчук отмечает, что на съемках у нее есть личный помощник, который заботится о ее комфорте. "Теперь меня встречают с кофе и спрашивают, что я хочу на завтрак: кашу, омлет или запеканку", — с улыбкой говорит звезда.

Анна впервые стала мамой в 23 года, когда родила дочь Злату от своего первого мужа, актера Анатолия Ильченко. Злата уже взрослая, ей 24 года, и она успешно завершила юридический факультет и начала собственный бизнес. Во второй раз Ковальчук забеременела в 2009 году от своего второго супруга Олега Капустина. Их сын Добрыня родился в апреле 2010 года и сейчас учится в частной гимназии, ему 14 лет.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 10:44
Анна Ковальчук. Фото: Официальная группа Анны Ковальчук в VK
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Анне Ковальчук 39: от Маши Швецовой до Маргариты

Ради роли Маши Швецовой Ковальчук пошла на хитрость. По сценарию, героине сериала за 30, Анне же было всего 22 года. Но сценарий безумно понравился актрисе. Создателям фильма она сказала, что ей 29.
Во время съемок "Мастера и Маргариты" актриса неожиданно потребовала исключить из фильма сцену, в которой мальчик называет ее героиню мамой. Актриса заявила, что этот эпизод – предательство по отношению к ее дочери Злате.
В картине "Адмирал" Анна сыграла Софью, жену Колчака (Константина Хабенского). "Она обладала бездной терпения и благородства, которые совершенно меня покорили, - говорила актриса о своей героине. - Я понимаю, что она получила другое, отличное от нашего, воспитание. Но современным женщинам - нетерпеливым, грубым и неженственным - действительно есть чему у нее поучиться".
Ковальчук оказалась способна не только на положительные, но и на отрицательные роли, сыграв в сериале "Личное дело капитана Рюмина" пациентку психбольницы. Безумная Лиза кидалась на санитаров, сама себе наносила страшные раны и приводила в ужас телезрителей.
Благородно-надменная княжна Анастасия в историческом сериале "Петр Первый. Завещание" - это тоже Анна
Но все-таки нам привычнее видеть Анну в образе заботливой и чуткой к чужой беде женщины. Очередная ее героиня - врач-гематолог Ольга Николаевна, рискуя жизнью, становится донором для 15-летней онкобольной девочки.
"Час пик" - первый фильм, где Ковальчук и Константин Хабенский играют семейную пару, которая находится на грани разрыва. Видимо, у них это хорошо получилось - еще раз этот тандем сняли в "Адмирале".
Преуспевающая и капризная писательница сбегает в деревню для работы над очередным романом. Но работа не идет - жизнь писательницы отравляет то угрюмый военный, то странного вида мальчик, сбежавший из детдома и мечтающий найти свою маму...

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