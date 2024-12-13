"Очень хороший выдался год": разведенная Алсу светится от счастья и улыбается

В Москве состоялась Церемония вручения национальной музыкальной Премии "Золотой Граммофон". Cреди лауреатов оказалась и Алсу, которая удостоилась сразу двух наград – за лучшее песню и за экологичность.

"Для меня 2024-й год выдался очень мощным, – рассказала певица. – И в целом он оказался хорошим. Это год перемен, год даже переосмысления некоторого. И 2025-й я встречаю с улыбкой, в очень хорошем состоянии и множеством творческих планов. Я очень счастлива!"

Напомним, что 18 марта 2006 года 22-летняя Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, причем свидетельство о браке молодоженам вручал сам тогдашний столичный градоначальник Юрий Лужков. От Абрамова артистка родила троих детей. А 24 мая 2024-го она – неожиданно для поклонников – подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе с 46-летним предпринимателем.

Но, может, у нее есть планы на что-то личное в новом году – все-таки невеста Алсу и в 41 год завидная. "Я намерена много работать!" – ответила она в ответ на вопрос о желании устроить свою внесценическую жизнь.

"Я обрела покой, я обрела свободу, я наконец-то приняла решение вернуться к творчеству, в музыку, к своей любимой работе, и это меня очень радует", – пояснила исполнительница.

И сегодня для нее карьера – важнее всего. В браке на нее почти не оставалось времени, но теперь ничто не мешает.