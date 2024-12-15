Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году

Новый год – волшебный праздник, который хочется встретить в чистоте и уюте. Но времени на подготовку часто не хватает, а желание провести его весело и без забот велико. В этой статье мы поделимся советами о том, как быстро и эффективно сделать генеральную уборку перед праздником. 1.