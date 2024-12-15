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Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу
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Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут.

Брускетта с помидорами и базиликом

Ингредиенты:

  • Багет – 1 шт.;
  • Помидоры – 2 шт.;
  • Базилик свежий – небольшой пучок;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см.
  2. Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки.
  3. Натрите каждый кусочек хлеба чесноком.
  4. Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб.
  5. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика.

Канапе с креветками и авокадо

Ингредиенты:

  • Креветки варено-мороженые – 150 г;
  • Авокадо спелое – 1 шт.;
  • Лимонный сок – 1 ч. ложка;
  • Шпажки для канапе;
  • Листья салата – для украшения.

Приготовление:

  1. Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря.
  2. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
  3. Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
  4. Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата.

Сырные шарики с зеленью

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 100 г;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука – 2 ст. ложки;
  • Панировочные сухари – 50 г;
  • Укроп свежий – небольшой пучок;
  • Растительное масло – для жарки.

Приготовление:

  1. Натрите сыр на мелкой терке.
  2. Мелко нарежьте укроп.
  3. Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.
  5. Обваляйте шарики в панировочных сухарях.
  6. Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета.
  7. Подавайте горячими.

Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!

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15 декабря 2024, 15:28
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