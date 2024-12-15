Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

Брускетта с помидорами и базиликом
Ингредиенты:
- Багет – 1 шт.;
- Помидоры – 2 шт.;
- Базилик свежий – небольшой пучок;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Оливковое масло – 2 ст. ложки;
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1 см.
- Обжарьте ломтики хлеба на сковороде-гриле или подрумяньте их в духовке до золотистой корочки.
- Натрите каждый кусочек хлеба чесноком.
- Нарежьте помидоры тонкими кружочками и выложите на хлеб.
- Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и украсьте листиками свежего базилика.
Канапе с креветками и авокадо
Ингредиенты:
- Креветки варено-мороженые – 150 г;
- Авокадо спелое – 1 шт.;
- Лимонный сок – 1 ч. ложка;
- Шпажки для канапе;
- Листья салата – для украшения.
Приготовление:
- Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2–3 минут, затем остудите и очистите от панциря.
- Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
- Смешайте авокадо с лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Нанижите на шпажку креветку, кусочек авокадо и листик салата.
Сырные шарики с зеленью
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 100 г;
- Яйцо – 1 шт.;
- Мука – 2 ст. ложки;
- Панировочные сухари – 50 г;
- Укроп свежий – небольшой пучок;
- Растительное масло – для жарки.
Приготовление:
- Натрите сыр на мелкой терке.
- Мелко нарежьте укроп.
- Соедините сыр, яйцо, муку и укроп, хорошо перемешайте.
- Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех.
- Обваляйте шарики в панировочных сухарях.
- Жарьте шарики на разогретом растительном масле до золотистого цвета.
- Подавайте горячими.
Эти закуски отлично подойдут как для быстрого перекуса, так и для неожиданного прихода гостей!