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Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо

Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо
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Представляем вашему вниманию изысканный и освежающий салат, который станет настоящим украшением любого стола. Этот рецепт объединяет в себе сладкую сочность апельсина, кремовую текстуру авокадо и деликатный вкус креветок, завернутых в легкую кислинку лаймового соуса. Такой салат идеально подойдет для тех, кто ценит необычные сочетания вкусов и желает удивить своих гостей чем-то особенным. Готовьтесь к кулинарному приключению, которое подарит вам незабываемые гастрономические впечатления!

Ингредиенты:

Для салата:

  • Манго — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Креветки — 300 г
  • Листья шпината — 100 г
  • Помидоры черри — 8 шт.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Кинза — небольшой пучок

Для заправки:

  • Сок лайма — 2 ст.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Мед — 1 ч.л.
  • Соевый соус — 1 ч.л.
  • Чили-перец (по желанию) — щепотка

Инструкции:

Подготовка ингредиентов:

    1. Очистите апельсин и авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.
    2. Отварите креветки в подсоленной воде в течение 2-3 минут, затем охладите и очистите.
    3. Помидоры черри разрежьте пополам.
    4. Тонко нарежьте лук-шалот полукольцами.
    5. Мелко нарубите кинзу.

    Заправка:

    В отдельной миске смешайте сок лайма, оливковое масло, мед, соевый соус и немного измельченного чили (если любите острое).

    Сборка салата:

    1. В большой салатнице соедините листья шпината, нарезанный апельсин, авокадо, помидоры черри, лук-шалот и креветки.
    2. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
    3. Украсьте сверху рубленной кинзой.

    Попробуйте это блюдо, и вы точно оцените его оригинальность!

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    15 декабря 2024, 03:14
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