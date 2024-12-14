Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник

Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина

Запеченная форель – это не только вкусно, но и полезно. В сочетании с брокколи и оригинальным соусом из яблочно-клюквенного сорбета это блюдо становится настоящим кулинарным шедевром. Такой ужин можно легко приготовить как в будний день, так и на праздничный стол, удивив своих близких. Ингредиенты на 3 порции • Стейки форели радужной — 3 шт.