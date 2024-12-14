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Суббота 14 декабря

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Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник
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Слоеный медовик со специями и орехами – это ароматный и вкусный торт, который порадует вас своим насыщенным вкусом и хрустящей текстурой.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мед — 120 г
  • Сахар — 80 г
  • Масло сливочное — 110 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 450 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Корица молотая — 1 ч.л.
  • Гвоздика молотая — 1/4 ч.л.
  • Кардамон молотый — 1/4 ч.л.
  • Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 70 г

Для крема:

  • Сметана — 600 г
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Ванилин — 1 пакетик

Приготовление:

Шаг 1: Приготовление теста

  1. Подготовка ингредиентов: Смешайте мед, сахар и сливочное масло в небольшой кастрюле. Поставьте ее на средний огонь и нагревайте, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится.
  2. Добавление яиц: Снимите кастрюлю с огня и добавьте яйцо. Быстро перемешивайте, чтобы яйцо не свернулось от тепла.
  3. Специи и мука: В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, гвоздику и кардамон. Постепенно всыпайте эту сухую смесь в жидкую, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков. Замесите мягкое тесто.
  4. Охлаждение: Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 2: Формирование слоев

  1. Разогрев духовки: Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Формовка: Разделите охлажденное тесто на 8 равных частей. Раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром около 22-24 см. Положите раскатанное тесто на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и проколите вилкой в нескольких местах, чтобы оно не вздувалось.
  3. Выпечка: Выпекайте каждый слой около 7-10 минут, пока они не станут золотистыми. Дайте слоям остыть перед сборкой торта.

Шаг 3: Приготовление крема

  1. Взбивание сметаны: В большой миске взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до получения пышного крема.

Шаг 4: Сборка торта

  1. Первый слой: Положите первый слой теста на сервировочную тарелку и щедро смажьте его кремом. Посыпьте измельченными орехами.
  2. Сборка остальных слоев: Повторяйте процедуру, чередуя слои теста, крема и орехов, пока все слои не будут использованы.
  3. Последний слой: Верхний слой торта также покройте кремом и украсьте остатками орехов.

Шаг 5: Охлаждение

  1. Пропитывание: Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 6-8 часов, чтобы он пропитался.

Подача

Перед подачей на стол можете дополнительно украсить торт орехами, ягодами или шоколадной стружкой. Наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом!

Приятного аппетита!

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14 декабря 2024, 21:18
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