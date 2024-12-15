Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой

Здоровье Бориса Щербакова ухудшилось Тесты Жених Анны Семенович сообщил о свадьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Суббота 14 декабря

00:23Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой 21:18Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник 18:20Вредные мифы о загаре: 5 причин, почему не стоит бояться ультрафиолета 15:16Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой 13:32Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны 12:10"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек 09:26Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина 06:41Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина 03:28Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру 00:19Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности 21:56Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам 20:43Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги 18:54Бизнес Москвы приближает Новый год: "рождественский экспресс" от "Цветов и кукол" 17:33Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями 16:49Конгресс БРИКС по деловому туризму – эффективная площадка для сотрудничества 16:25Москвичи приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий 15:36Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось 15:29Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты 14:58Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров 13:47Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов 12:41Сделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма 12:27T-Killah отреагировал на слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами 11:52Зрители трансляций из Московского зоопарка смогут ближе увидеть рысей и лам 10:44Звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук вспомнила, как узнала о беременности во время съемок 09:33Петросян больно уколол Степаненко после развода: Исправляю ошибки молодости 06:14Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина 03:21Утяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье 02:52Билан нашел способ возврата к чему-то человеческому после потери контакта с внешним миром 02:28"Очень хороший выдался год": разведенная Алсу светится от счастья и улыбается 00:19Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов 21:19Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе 18:45Как вкусно засолить рыбу к Новому году 17:46Алсу решила возродить карьеру после развода 16:39Сестра Фриске высказалась по поводу съемок Шепелева с Платоном 16:07Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом 14:43Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака 14:26Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал 14:13Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС 13:23Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу? 11:55Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию 11:1076-летний Михаил Шуфутинский рассказал, как поддерживает здоровье 10:15Пережившая серьезную операцию Асмус рассказала о роли любовника в ее восстановлении 09:22Появились любопытные подробности жизни нового мужа оскандалившейся Ивлеевой 06:12Тыква в духовке: рецепт станет оригинальным гарниром к птице или самостоятельным блюдом 03:05Переживающий кризис в отношениях Дмитрий Маликов ушел от жены к друзьям 00:31Брэду Питту и Анджелине Джоли предложили круглую сумму за воссоединение на экране 20:26Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве 20:11Участник программы "Время героев" получил должность в правительстве Подмосковья 19:21Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира 19:15Губернатор Подмосковья заявил об открытии восьми образовательных учреждений в Ленинском округе в 2025 году
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой

Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой
85

Стас Барецкий рассказал, где сейчас находится колье с "голой" вечеринки.

Шоумен Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой. Он признался, что заложил колье, которое ранее носила известная блогер Анастасия Ивлеева во время скандальной вечеринки. В ходе общения с представителями прессы он объяснил, что полученные от залога деньги ему нужны для осуществления ремонта в старинном замке Аллы Пугачевой, который расположен в деревне Грязь. Барецкий также отметил, что намерен перекрасить фасад здания в черный цвет.

Шоумен сообщил журналистам, что замок сейчас находится в крайне плачевном состоянии и существует реальная угроза его обрушения. Он акцентировал внимание на том, что принял решение вложить средства в реставрационные работы, чтобы избежать возможных несчастных случаев, которые могут произойти с местными жителями.

Стоит отметить, что еще в августе текущего года Барецкий публично заявил о своем желании преобразовать замок в деревне Грязь в российский аналог знаменитого парка развлечений Диснейленд.

В своих интервью он поделился информацией о том, что уже начал приобретать необходимое оборудование для создания различных аттракционов, включая знаменитые американские горки. Помимо этого, шоумен имеет планы по организации на территории замка небольшого зоопарка, а также установке комнаты смеха с кривыми зеркалами и музей пыток.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2024, 00:23
Анастасия Ивлеева. Фото: Youtube / @sobchak
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

33-летняя Настя Ивлеева вышла замуж после вопиющего скандала с "голой" вечеринкой

Нажившей финансовые проблемы после "голой" вечеринки Ивлеевой пришлось раскошелиться
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны

Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны
"Время разбрасывать камни, и время собирать камни". – сказано в библейской книге Екклизиаста. Для поэта, композитора и продюсера Дарьи Кузнецовой сейчас наступило время именно сбора. Она написала много, ставших хитами, песен, и теперь всюду получает заслуженные награды. Именно ее считают самой влиятельной женщиной российского шоу-бизнеса. Композиции ее авторства у всех на слуху, у всех на устах.

Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина
Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое знает каждый житель нашей страны. Его творчество стало основой для формирования русского литературного языка, а произведения до сих пор остаются актуальными и любимыми миллионами людей. Лирика, проза, драмы – каждая строка Пушкина наполнена глубоким смыслом и эмоциями. Пройдите этот тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с творчеством Александра Сергеевича. ВОПРОСЫ 1.

Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру

Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру
Анджелина Джоли приняла участие в проекте "Актеры об актерах". Голливудская звезда поделилась своими глубокими переживаниями, которые она испытывала после утраты матери. Мать знаменитости ушла из жизни в возрасте 56 лет после долгой борьбы с раком яичников и молочной железы.

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги

Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги
Филипп Киркоров не останется без работы в Новый год. Скоро наступят новогодние праздники, и популярные артисты готовятся к работе без выходных.

Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось

Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось
После операции у Бориса Щербакова обнаружилась пневмония. Актера Бориса Щербакова экстренно прооперировали после получения серьезной травмы головы в результате падения.

Выбор читателей

14/12Сбт"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек 13/12ПтнСостояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось 13/12ПтнУтяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье 13/12ПтнСделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма 13/12ПтнЗвезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук вспомнила, как узнала о беременности во время съемок 13/12ПтнБез хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов