Стас Барецкий рассказал, где сейчас находится колье с "голой" вечеринки.

Шоумен Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой. Он признался, что заложил колье, которое ранее носила известная блогер Анастасия Ивлеева во время скандальной вечеринки. В ходе общения с представителями прессы он объяснил, что полученные от залога деньги ему нужны для осуществления ремонта в старинном замке Аллы Пугачевой, который расположен в деревне Грязь. Барецкий также отметил, что намерен перекрасить фасад здания в черный цвет.

Шоумен сообщил журналистам, что замок сейчас находится в крайне плачевном состоянии и существует реальная угроза его обрушения. Он акцентировал внимание на том, что принял решение вложить средства в реставрационные работы, чтобы избежать возможных несчастных случаев, которые могут произойти с местными жителями.

Стоит отметить, что еще в августе текущего года Барецкий публично заявил о своем желании преобразовать замок в деревне Грязь в российский аналог знаменитого парка развлечений Диснейленд.

В своих интервью он поделился информацией о том, что уже начал приобретать необходимое оборудование для создания различных аттракционов, включая знаменитые американские горки. Помимо этого, шоумен имеет планы по организации на территории замка небольшого зоопарка, а также установке комнаты смеха с кривыми зеркалами и музей пыток.