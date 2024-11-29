5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Рулетики из баклажанов с сыром и яйцом: рецепт для уютного семейного застолья

Рулетики из баклажанов – это универсальная закуска, которая прекрасно подходит для любого стола. Их можно приготовить с различными начинками, но сегодня мы предлагаем вам рецепт рулетиков с нежной начинкой из яиц, сыра и сметаны, приправленных ароматными специями. Ингредиенты на 8 порций: • Баклажан — 1 шт.