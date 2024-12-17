Куда сходить в Москве: афиша c 19 по 30 декабря

Конец декабря изобилует интересными событиями. Захватывающие спектакли, познавательные лекции, увлекательные фильмы, потрясающие концерты – не попустите самое интересное по версии "Дни.ру".

КОНЦЕРТ

"Па-де-де на пальцах и для пальцев"

Мировая звезда балета Светлана Захарова и известный скрипач Вадим Репин представят обновленную программу уже ставшую хитом на многих сценах мира. Единая драматургическая линия связывает череду скрипичных пьес в исполнении Вадима Репина и хореографических номеров, воплощенных Светланой Захаровой, а также звездами Большого театра – Михаилом Лобухиным, Артемием Беляковым и Денисом Захаровым. Музыкальная композиция построена на произведениях более 10 композиторов, среди которых Сен-Санс, Чайковский, Бизе, Глазунов, Паганини, Пьяццолла и другие.

19 декабря, Концертный зале имени П. И. Чайковского.

"Новый год с МГАСО"

Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт по случаю Нового года. МГАСО перенесет слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников – Франца фон Зуппе, Эмиля Вальдтейфеля, Франца Легара и Луиджи Ардити. За дирижерским пультом – один из самых востребованных маэстро России и мира Фабио Мастранджело. Ведущий – Артем Варгафтик.

30 декабря, Большой зал консерватории.

"Времена года"

Легендарный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" представит музыкально-поэтическую композицию "Времена года". Программа, созданная по сценарию Людмилы и Александра Леонтьевых, позволит насладиться поэзией А.С. Пушкина, чье 225-летие со дня рождения мы отмечаем в этом году, и "Временами года" П.И. Чайковского, которые по праву называют двенадцатью маленькими шедеврами.

27 декабря, Московский международный Дом музыки (Зал им. А. Шнитке).

Ани Лорак

Ани Лорак — не просто певица, а настоящая икона музыкальной сцены, обладающая уникальным голосом с диапазоном в 4,5 октавы, что позволяет ей затрагивать струны души каждого зрителя. В Новогоднем концерте Ани Лорак исполнит свои самые популярные хиты: "Медленно", "Удержи мое сердце", "Рядом, но не вместе". Концерт будет дополнен современными световыми эффектами и сюрпризами. Певица создастся уникальную атмосферу, наполненную любовью, теплом и светом, что идеально соответствует духу новогодних праздников.

27 декабря, Барвиха Luxury Village.

ТЕАТР

"Свадьба Кречинского"

О чем думает и что чувствует человек, который идет на предательство и обман? Два века назад писатель А. Сухово-Кобылин искал ответ на этот вопрос в трилогии ("Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина"). Режиссер Дмитрий Астрахан остановился на первой части и отразил свой взгляд на аферу Кречинского. Главный герой комедии – вор, авантюрист, игрок – кажется, он собрал в себе весь набор качеств отрицательного героя романа. В мире Кречинского нет чувств, эмоций и эмпатии, есть только холодный расчет, предательство, обман и азартная болезнь. В ролях: Вадим Андреев, Юлия Сулес, Татьяна Горбунова, Владимир Шульга, Александр Овчинников, Иван Мамонов и другие.

24, 25 декабря, Театр на Трубной.

"Эйнштейн и Маргарита"

В 1935 году институт в Принстоне заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита тогда познакомилась со знаменитым физиком и оказалась его единственной любовью на многие годы. Два незаурядных человека оказались вместе в непростой ситуации в столь историческую эпоху. Спектакль о большой любви и атомной бомбе "Эйнштейн и Маргарита" поставил режиссер Александр Марин. В ролях: Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.

28 декабря, Театр им. Вл. Маяковского.

"Лес"

Михаил Левитин давно думал о постановке "Леса" А.Н. Островского. Несколько раз начинал репетиции пьесы великого русского драматурга. Поставил ее на курсе со студентами. Но обстоятельства сложились так, что выпуск долгожданного спектакля совпал со 150-летием со дня рождения Всеволода Мейерхольда и 100-летием знаменитой постановки Мастера – "Лес". Театр "Эрмитаж" посвящает премьеру этим двум важнейшим событиям театральной истории.В спектакле французские страсти разыгрываются на просторах бескрайнего русского леса, буквального и иносказательного. Адюльтер, коварные интриги, эксцентричные персонажи, непредсказуемые поступки, блестящие диалоги Островского, любовь и ненависть, алчность и щедрость, чувственность и брутальность, подлость и благородство, юмор и серьезность – все это переплетается и смешивается воедино.

26 декабря, Театр "Эрмитаж".

ЛЕКЦИЯ

"Щелкунчик. История от детской сказки до самого популярного новогоднего балета"

"Щелкунчик" считают в первую очередь детской сказкой, но оригинальная история совсем не детская, а даже мистическая! Лектор Мария Чижова откроет нам это произведение совсем с другой стороны. Она расскажет про самого автора, про интересную историю его жизни и творчество. А во второй части лекции речь пройдет про легендарный балет "Щелкунчик" и другие знаковые постановки. Вы узнаете много нового о балете, музыке, искусстве.

22 декабря, "Турандот".

СЕРИАЛ

"13 Клиническая. Начало"

Это приквел сериала "13 Клиническая", который вышел в 2022 году и обрел огромный зрительский успех. Предыстория первого сезона перенесет зрителя в 1976 год и покажет, как создавалась первая в мире мистическая больница. По сюжету человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди планеты всей, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины. Режиссер: Илья Емолов. В ролях: Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Игорь Миркурбанов и другие.

С 19 декабря, "ИВИ".

СКОРО

"Папины дочки. Новые"

В третьем сезоне популярного сериала от START и СТС семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюбленный Веник (Филипп Бледный) скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной (Ксения Теплова), Соня (Полина Денисова) выбирает между тремя поклонниками, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) борются за личное пространство, а Арина (Полина Айнутдинова) доказывает свою значимость. Тем временем Тамара (Татьяна Орлова) встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) выходит на новый уровень.

Со 2 января, СТС.