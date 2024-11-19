Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен"

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Сериал "Дети перемен", который выходит с 21 ноября, сюжетно и идейно близок нашумевшей многосерийной ленте "Слово пацана. Кровь на асфальте". Но в картине, которая вышла год назад, действие происходило в конце 1980-х. Теперь же на экране – эпоха 90-х.

Оценить картину в столичный кинотеатр "Художественный" пришло множество молодых звезд. Слава Копейкин, который играл бандита и в "Слове пацана", и в "Детях перемен", выглядел как настоящий денди – в меховой шубе, в смокинге и бабочке.

Виктория Исакова, сыгравшую мать главного героя Флору, пришла на премьеру в стильном ассиметричном пиджаке. Она призналась, что волнуется, потому что не знает, как ленту примет зритель.

Софья Ардова – красавица-дочь актрисы Анны Ардовой – появилась на красной дорожке с Денисом Парамоновым. Они женаты два года, а еще и работают вместе. Но, как уверяет, Софья, друг от друга не устают!

Премьера получилась стильной и атмосферной. Гостей угощали салатом "Оливье", бутербродами с вареной колбасой и шпротами – всем тем, что мы так любили в 90-х...