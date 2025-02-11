"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма

Премьера на Dомашнем. 15 февраля в 19.00 на телеканале начнут показывать сериал "Спрячь меня".

Инджила в глубоком детстве потеряла родителей. Сироту воспитывает суровая тетя, которая приезжает в Стамбул и устраивается горничной в обеспеченную семью. Инджила, конечно, при ней и автоматически попадает в услужение к дочке богатых родителей. Отношения у девочек сложные, абьюзивные: вроде бы, подруги, но в то же время богатая Наз – палач, а бедная Инджила – жертва. И одна без другой не могут. И, разумеется, делят Принца – Мете. Тот тоже из обеспеченной семьи, поэтому, как кажется, шансов у Инджилы нет от слова "совсем", но, как известно, иногда жизнь все же похожа на сказку.

В роли Инджилы – Джемре Байсел, прославившаяся благодаря сериалам "Красивее, чем ты", "Игра судьбы". Богатую и избалованную наследницу Наз играет Асуде Калебек. Мете стал Ураз Каигылароглу. Мете – не такой идеальный, какими бывают обычно Принцы. Он довольно нарциссичный и к тому же опытный ловелас.

Голос в русской озвучке подарил ему Егор Жирнов. Он же говорит за героев в "Субстанции", "Министерство неджентльменских дел", "Холоп. Великолепный век". "Мой персонаж – неоднозначный, – считает Егор. – Он – крутой парень, хороший, правильный, не без греха. Но, в силу специфики сюжета, скучноватый, однообразный. Ты ловишь его нутро, понимаешь, какой он, и на этом существуешь".

Егор признается, что хотел бы сыграть кого-то подобного Наз. Асуде Калебек, которой досталась эта роль, по мнению актера, повезло. Героиня – избалованная, истеричная, так что играть ее – одно удовольствие.

"Я немножко завидовал Наз с ее психами, – улыбается Егор. – Такая сумасшедшая, эти глаза, так классно. По ходу сериала возникало негативное отношение, она меня задевала, а это всегда показатель хорошей актерской работы".

Кстати, было немало шуток, связанных с именем Наз. По-русски оно звучит, как местоимение. "Сколько раз мы в этом сериале говорили: "А давайте позовем Нас!" или "Вы что, пойдете без Нас?" "А как же, насчет Нас?" – смеется Егор. – Это местоимение мы все время пытались переделывать на ходу, чтобы не возникало двойного смысла". "Кого они имеют в виду: Наз или нас? "Позовите Нас!", – постоянно так говорили, – подхватывает актриса Лина Иванова, которая подарила голос Инджиле. Она же, кстати, говорит за Гермиону Грейнджер в Гарри Поттере, Беатрис Прайор в "Дивергенте".

Евгения Заболотских