Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Суббота 4 января

15:35Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть 12:11Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 10:15Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:36Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса 17:52Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь" 16:16Тест: кем бы вы были во времена Иисуса Христа 16:11Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:35Тест: узнай свое идеальное место для празднования Нового года 14:32Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером 12:47Все в слезах: Хилькевич взвыла из-за тяжелых последствий новогодней ночи 12:14На 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей 10:21Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:01Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри 21:05Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 19:53Александр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера 17:22Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 16:23Приготовьте заливную рыбу, как в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!": классический рецепт 14:06Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 13:16Рыбин и Сенчукова поздравили читателей "Дни.ру" с Новым 2025-м годом! 12:16Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи 11:15Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:3010 интересных фактов о фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" 09:12Shaman поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 21:18Группа Baccara поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:10Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Ирина Нельсон поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:19Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 14:02Тоскует по России: как и с кем встретила новый год живущая на чужбине 75-летняя Пугачева 12:08Тест для кулинаров: угадай советский фильм по знаменитому блюду 10:07Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:14Как правильно провести 1 января 09:03Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь 22:03Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом! 21:19Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 20:04Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:31Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:22Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:13Арина Шарапова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:27Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника 11:10Жасмин поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! 06:02Тест на знание самого новогоднего произведения – Щелкунчика 03:25Тартар из лосося с муссом из авокадо 21:10Как нарядиться в Новый год, чтобы порадовать символ 2025 года – Змею? 20:06Тест: какая ты новогодняя песня? 19:27Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 19:05Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно 18:33Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом! 18:09Карпаччо из говядины с рукколой: побалуйте себя итальянским деликатесом 16:37"Смертельно страшно": в дом оскандалившейся Ивлеевой ворвался наркоман с битой
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть

Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть
106

Новогодние каникулы – отличное время для того, чтобы расслабиться и насладиться хорошими сериалами. Вот несколько вариантов, которые могут подойти.

Комедийные сериалы

"Друзья"

Классика жанра! Легкий и веселый сериал о жизни шести друзей в Нью-Йорке. Отличный выбор для тех, кто хочет посмеяться и отдохнуть от повседневных забот.

"Клиника"

Сериал о молодых врачах-интернах, работающих в больнице. Смешная и добрая комедия, которая поднимет настроение.

"Бруклин 9-9"

Полицейский офис в Бруклине становится местом для множества комичных ситуаций. Сериал полон юмора и харизматичных персонажей.

"Как я встретил вашу маму"

История о том, как главный герой рассказывает своим детям о том, как он встретил их мать. Веселые приключения и забавные ситуации никого не оставят равнодушным.

Драмы и триллеры

"Очень странные дела"

Этот сериал стал настоящим хитом благодаря своей атмосфере 80-х годов и захватывающему сюжету. Идеально подходит для любителей мистики и научной фантастики.

"Шерлок"

Современная интерпретация приключений знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Интригующий сюжет и великолепная игра актеров делают этот сериал обязательным к просмотру.

"Чернобыль"

Историческая драма о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Серьезный и глубокий сериал, который заставит задуматься о многих вещах.

"Острые козырьки"

Британская криминальная драма о семье гангстеров в Бирмингеме после Первой мировой войны. Захватывающий сюжет и отличные актерские работы.

Фантастические и фэнтезийные сериалы

"Игра престолов"

Эпический фэнтези-сериал, основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина. Политические интриги, битвы и магия – все это ждет вас в этом сериале.

"Звездный путь: Дискавери"

Продолжение легендарной вселенной "Звездного пути". Космические путешествия, научные открытия и борьба за выживание – вот что вас ждет в этом сериале.

"Ведьмак"

Приключения ведьмака Геральта из Ривии, охотящегося на монстров. Экранизация книг Анджея Сапковского, полная магии и эпических сражений.

"Темные начала"

Фэнтезийный сериал, основанный на трилогии Филипа Пулмана. История о девочке Лире Белаква, путешествующей между мирами и борющейся против зла.

Российские сериалы

"Полицейский с Рублевки"

Комедийный сериал о работе сотрудников полиции в одном из самых престижных районов Москвы. Легкая и забавная история, которую приятно смотреть в праздники.

"Перевал Дятлова"

Мистический детектив, основанный на реальных событиях. Группа студентов отправляется в поход, но что-то идет не так… Захватывающая история с неожиданными поворотами.

"Гоголь"

Серия мини-сериалов, основанных на произведениях Николая Гоголя. Загадочные события, мистика и юмор – все смешалось в этом проекте.

"Интерны"

Российская версия сериала "Клиника", рассказывающая о жизни интернов в московской больнице. Много смеха и жизненных ситуаций ждут вас в каждом эпизоде.

Эти сериалы помогут вам провести новогодние каникулы весело и интересно. Приятного просмотра!

Шоу-бизнес в Telegram

4 января 2025, 15:35
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен"

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START и Wink.ru

По теме

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака

На волне времени: путешествие в прошлое с сериалами о советской эпохе

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера
Имя Сергея Жигунова знакомо многим любителям русского кино и сериалов. Актер, режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил значимый след в отечественной культуре. В юности Жигунов мечтал стать мушкетером или археологом.

Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год

Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год
Астролог сделала предсказание Павлу Прилучному и Агате Муцениеце. Для звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного, чье имя в ушедшем году было связано со скандальными событиями вокруг развода, следующий год обещает быть успешным, рассказала астролог Юлия Гитис.

Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь"

Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь"
Игорь Петренко старается выплачивать долг. Игорь Петренко оказался в центре внимания после того, как выяснилось, что он имеет задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей — Матвея и Корнея.

Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию

Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию
Актер и юморист Сергей Белоголовцев оказался в центре внимания после экстренной операции, которая была проведена в связи с острым аппендицитом. Сообщается, что артист почувствовал резкие боли в области живота и внезапно поднявшуюся температуру, что заставило его обратиться за медицинской помощью.

Верник с сыном и звезда "Сватов" приняли участие в съемках сериала "ВИА "Васильки"

Верник с сыном и звезда "Сватов" приняли участие в съемках сериала "ВИА "Васильки"
Завершились съемки долгожданного восьмисерийного музыкального драмеди под названием "ВИА "Васильки". В этом проекте зрителей ожидает встреча с яркими персонажами, которых сыграли известные актеры: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин из популярного сериала "Сватов", а также Игорь Верник и его сын Григорий Верник. Сюжет сериала разворачивается в конце 1970-х годов, когда на музыкальной сцене активно выступали вокально-инструментальные ансамбли.

Выбор читателей

02/01ЧтвЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера 03/01ПтнНа 30 лет младше: Максим Виторган похвастался новой любовницей 03/01ПтнАлександр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 02/01ЧтвАлександр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 02/01ЧтвСергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом 03/01ПтнМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером