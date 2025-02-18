Звезда "Интернов" Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 кг

Светлана Пермякова отметила 53-летие.

Юмористка Светлана Пермякова всегда славилась своими пышными формами. Она неоднократно предпринимала попытки избавиться от лишнего веса, однако без особого успеха. На этот раз актриса решила подойти к вопросу серьезно. Пермякова продемонстрировала первые результаты своей работы над собой, которые вдохновляют ее продолжать начатое. Она сообщила, что за спиной два месяца осознанной работы над собой, правильное питание, прогулки и большое количество воды. Итог — минус почти 10 килограммов.

Светлана отметила, что это лишь начало пути, и она намерена идти вперед.

"Главное — не быстрые решения, а осознанный подход к своему здоровью и телу", — написала Светлана.

Актриса также поделилась фотографиями, показывающими ее внешний вид до и после начала процесса похудения.

Подписчики Пермяковой выразили ей свою поддержку. "Поздравляем, отличный результат, вы стали выглядеть гораздо лучше", "Рада видеть такие позитивные изменения", "Выглядите потрясающе", "Вперед к новым вершинам!" — писали пользователи в комментариях.

Пермякова честно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в процессе похудения. Ей было сложно быстро изменить свои привычки и отказаться от перекусов. Кроме того, Пермякова открыто высказалась о поздней беременности. По ее мнению, рождение детей в возрасте около 40 лет — это замечательно, но после 45 лет стоит задуматься об этом серьезнее. У самой актрисы есть 12-летняя дочь, родившаяся в браке с Максимом Скрябиным.

