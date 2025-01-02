Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера

Имя Сергея Жигунова знакомо многим любителям русского кино и сериалов. Актер, режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил значимый след в отечественной культуре.

В юности Жигунов мечтал стать мушкетером или археологом. Однако судьба привела его на спектакль театра "Ленком" в родном Ростове-на-Дону, где он впервые увидел мир актерского мастерства. Это событие изменило его жизнь: мечты об археологии отошли на второй план, и он решил стать актёром.

Поступив в Щукинское училище с первого раза, Сергей вскоре был отчислен за "профнепригодность", что на самом деле было связано с его участием в кино. Он не оставил мечту и через год восстановился, получив диплом о высшем театральном образовании. С тех пор его жизнь неразрывно связана с киноиндустрией. Сегодня мы вспомним пять самых ярких образов Сергея Жигунова.

Несостоявшийся ученый

Одна из первых заметных ролей Сергея Жигунова была в фантастической драме "Шанс", основанной на повести Кира Булычева "Марсианское зелье". В этой истории актер сыграл Сашу Грубина — человека, который в юности бросил учебу и не стал ученым. Его персонаж живет с сестрой и воспитывает племянников, но сохранил интерес к жизни и новым возможностям. Фильм затрагивает важные темы о молодости и времени, а роль Грубина стала для Жигунова стартовой площадкой на пути к большому кино. На съёмках он встретил свою будущую жену, актрису Веру Новикову, что добавило личной истории романтики.

Гардемарин

Александр Белов из культовых фильмов "Гардемарины, вперед!" и "Виват, гардемарины" стал настоящей "визитной карточкой" Сергея Жигунова. Этот образ романтичного гардемарина, сбегающего из Навигацкой школы и попадающего в водоворот событий дворцовых переворотов, завоевал сердца зрителей. В первой части Белов влюбляется в Анастасию Ягужинскую, а во втором фильме гардемарины сопровождают принцессу Фику в Россию. Интересно, что несмотря на популярность роли, ее озвучивали другие актеры. Съемки проходили в сложных условиях: Жигунов получил повестку в армию, но был зачислен в кавалерийский полк, что позволило ему продолжить работу над фильмом прямо на площадке.

Наследник пирата

В приключенческих мелодрамах "Сердца трех" и "Сердца трех-2" Сергей сыграл Генри Моргана — наследника знаменитого пирата. Его персонаж отправляется на поиски сокровищ своего предка вместе с друзьями и красавицей Леонисией. Эти фильмы стали не только яркими приключениями, но и началом успешной продюсерской карьеры Жигунова. Сценарий был написан по мотивам произведений Джека Лондона, а главные роли исполнили знакомые по «гардемаринам» Сергей Жигунов и Владимир Шевельков. Первая часть считается последним советским фильмом, так как её съёмки начались при Союзе и завершились уже после его распада.

Бизнесмен

Сергей Жигунов также проявил себя как успешный бизнесмен. После успеха в кино он начал заниматься продюсированием и созданием новых проектов. Его опыт и знания в области театра и кино позволили ему развивать собственные идеи и реализовывать их на экране. Он стал не только актёром, но и автором сценариев и продюсером, что ещё больше укрепило его позиции в индустрии.