Екатерина Волкова заедает стресс из-за трагедии в жизни

Звезда сериала "Воронины" ранее сидела на интервальной диете.

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", недавно призналась в соцсетях, что начала заедать стресс из-за трагического события в своей жизни.

Недавно стало известно, что у собаки актрисы Боу был диагностирован рак крови. Семья актрисы решила бороться с недугом до последнего, чтоб продлить хотя бы дни, а то и часы жизни своему питомцу.

Волкова откровенно заявила, что глубоко переживает болезнь своего пса, который стал для нее почти членом семьи. Из-за этого в последнее время актриса потеряла контроль над своим питанием. Она подчеркнула, что теперь ест все, что захочет, потому что сейчас не в состоянии думать о принципах питания. Ее мысли заняты только здоровьем любимой собаки.

Стоит отметить, что в прошлом году, в интервью газете "Газета.Ru", Екатерина Волкова раскрыла секреты поддержания своей фигуры. Она рассказала, что предпочитает систему интервального питания 16/8, которая подразумевает отказ от еды в течение восьми часов каждый день. Актриса также отметила, что старается избегать приема пищи после шести вечера, хотя иногда допускает небольшие отступления от правил. К счастью для Волковой эти погрешности в питании пока не привели к плачевному результату.