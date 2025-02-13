Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего "Я фактически стал бомжом": актер Александр Мохов в 50 лет остался без всего Кудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого уходаКудрявцева публично проболталась о секрете Милявской после ее громкого ухода Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявлениеОстался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой детиМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Лента новостей

Четверг 13 февраля

17:28В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии" 17:07Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве 16:32Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии 15:56"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание 15:36"Сплетник гордый как овца": Олег Меньшиков неожиданно отреагировал на слухи о смертельной болезни 14:53Отмечающая юбилей дочь Маликова решилась откровенно рассказать о своей редкой особенности 14:32Седокову поздравляют с пополнением после смерти Тиммы: Официально стала бабушкой 13:43Королева пропустила день рождения матери после известия о крупных тратах на операцию невестке 12:53Тест: угадай советский мультфильм из нашего детства по кадру с птицей 11:44Ольга Бузова жестко ответила на выпады Лады Дэнс: Терпеть не буду 10:50Появились сенсационные данные об онкологии у актера Олега Меньшикова 09:48Стало известно о госпитализации 76-летней Поргиной из-за проблем с легкими 08:5513 февраля в Москве ожидается солнечная и сухая погода без осадков 08:30Разочарованная в мужчинах после развода Алсу погрузилась с головой в работу 06:48Савельева съехалась с матерью в Москве после слухов о разводе с мужем 00:19Кейт Миддлтон после длительного лечения внезапно объявилась в женской тюрьме 21:46Кудрявцева рассекретила неожиданную замену Салтыковой на шоу "Суперстар!" 19:21Угон и ограбление: Апина откровенно рассказала об опыте обращений в полицию 18:24В "Активном гражданине" проходит голосование о будущем цирка на Вернадского 18:15Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 17:39Соколовский бурно отреагировал на вид преобразившейся жены после пластической операции 15:31Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 15:18Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 14:50"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 14:34Гузеева, Якубович, Малышева: звезды рыдают у гроба Стриженова 14:14Уваров рассказал, как проект "Зал “Зарядье” – детям" прививает любовь к музыке 13:39Тест: какими блюдами кормили друг друга герои советских фильмов? 12:43Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной по художественной гимнастике 12:18Виторган вызвал ажиотаж кадрами с молодой избранницей в романтическом путешествии 11:53Лолита в Красноярске: концерт, который никто не смог отменить 11:02Для прогулок и семейного отдыха: чем порадуют площадки проекта "Зима в Москве" 10:49Волочкова готова потратить на свадьбу дочери сопоставимую с ценой квартиры сумму 10:41Твист, голубая "Волга" и танцы: как прошла дискотека в рамках программы "Зима в Москве" 09:47Известный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню 08:5812 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве 08:37Нанявшая команду адвокатов Седокова хочет забыть о трагедии Тиммы и заняться карьерой 06:44Сын Меган Маркл и принца Гарри стал задавать взрослые вопросы о судьбе принцессы Дианы 00:13Построившая планы на счастливую жизнь Бородина страдает из-за недуга: Всю ночь умирала 23:13Иван Янковский раскрыл главный секрет претендующего на "Оскар" Юры Борисова 21:52Сын Газманова спас беззащитную женщину от злодеяний обнаглевших мошенников 19:36Стало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 17:14Шаляпин указал на истинных виновников скандальной "голой" вечеринки: За что прощать? 14:28Родные объявили точное время и место прощания с Олегом Стриженовым 13:46Похоронили и забыли: Петросян плюнул на могилу тестя 12:33Тест: угадайте шедевры советского кино о спорте по одному кадру 11:56"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма 11:49Облупившийся почерневший крест: на могиле Чуриковой третий год не могут поставить памятник 11:37Ковальчук получает поздравления с беременностью после свадьбы с Харламовым 10:27Водонаева прилюдно бросила камень в огород Бони из-за мужчины 09:54Пострадавшая от рук домашнего тирана Чехова осталась без защиты: Указали на мой выбор
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии
262

Екатерина Волкова готовится к химиотерапии.

Актриса Екатерина Волкова поделилась тяжелым известием. Звезда, которая стала известной благодаря роли в популярном сериале "Воронины", рассказала, что поначалу испытала настоящую панику и не могла сдержать слез.

Диагноз, поставленный ветеринарами ее любимой собаке породы акита-ину по имени Бо, оказался крайне серьезным и вызвал настоящий шок у всей семьи актрисы. Волковой было очень трудно смириться с тем, что ее питомец серьезно болен. Врачи сообщили, что у Бо лейкемия.

Ситуация усугубляется возрастом собаки, поскольку Бо уже не молод и его иммунная система значительно ослаблена. Теперь впереди у него сложный период лечения — курс химиотерапии, к которому Екатерина и ее близкие уже морально подготовлены.

"У нас тяжелые новости. У храброго Бо диагностировали рак крови", — сообщила 43-летняя звезда подписчикам.

Волкова верит, что Бо, который стал полноправным членом их семьи несколько лет назад, сможет побороть болезнь. Актриса сделает все возможное, чтобы ее питомец прожил как можно дольше и будет использовать для этого все шансы. Она поделилась, что не представляет своей жизни без Бо и пока не готова отпустить его. Пусть лечение будет непростым, семья готова бороться не только за месяцы и дни, но даже за минуты пса на этой земле.

Шоу-бизнес в Telegram

13 февраля 2025, 16:32
Екатерина Волкова. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

Кадр из сериала &quot;Воронины&quot; (2009-2019)
Фото: instagram.com/maria_iliukhina
Федор Добронравов и Софья Стеценко. Кадр из сериала &quot;Сваты-4&quot; (2010)
Фото: vk.com/id339916349
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Фото: instagram.com/sikoraksa
Кадр youtube.com

По теме

Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах
Екатерина Валерьевна Волкова

Екатерина Валерьевна Волкова актриса

"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма

"А давайте позовем Наз!": на телеэкранах стартует горячая турецкая драма
Премьера на Dомашнем. 15 февраля в 19.00 на телеканале начнут показывать сериал "Спрячь меня". Инджила в глубоком детстве потеряла родителей.

Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть

Новогодние каникулы с пользой для души: какие сериалы стоит посмотреть
Новогодние каникулы – отличное время для того, чтобы расслабиться и насладиться хорошими сериалами. Вот несколько вариантов, которые могут подойти. Комедийные сериалы"Друзья"Классика жанра! Легкий и веселый сериал о жизни шести друзей в Нью-Йорке.

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера
Имя Сергея Жигунова знакомо многим любителям русского кино и сериалов. Актер, режиссёр, сценарист и продюсер, он оставил значимый след в отечественной культуре. В юности Жигунов мечтал стать мушкетером или археологом.

Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год

Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год
Астролог сделала предсказание Павлу Прилучному и Агате Муцениеце. Для звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного, чье имя в ушедшем году было связано со скандальными событиями вокруг развода, следующий год обещает быть успешным, рассказала астролог Юлия Гитис.

Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь"

Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь"
Игорь Петренко старается выплачивать долг. Игорь Петренко оказался в центре внимания после того, как выяснилось, что он имеет задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Екатериной Климовой, которая родила ему двух сыновей — Матвея и Корнея.

Выбор читателей

12/02СрдСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова 12/02СрдТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки 12/02СрдКак выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры 11/02ВтрСтало известно о связи Алсу со скандально известным певцом после развода с мужем 12/02Срд"Полтора месяца показывали все его грехи": разрыдавшийся сын рассказал у гроба о тяжелом уходе Стриженова 12/02СрдИзвестный шоумен решил сделать из роскошного замка Пугачевой общественную баню