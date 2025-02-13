Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова сообщила об онкологии

Екатерина Волкова готовится к химиотерапии.



Актриса Екатерина Волкова поделилась тяжелым известием. Звезда, которая стала известной благодаря роли в популярном сериале "Воронины", рассказала, что поначалу испытала настоящую панику и не могла сдержать слез.

Диагноз, поставленный ветеринарами ее любимой собаке породы акита-ину по имени Бо, оказался крайне серьезным и вызвал настоящий шок у всей семьи актрисы. Волковой было очень трудно смириться с тем, что ее питомец серьезно болен. Врачи сообщили, что у Бо лейкемия.

Ситуация усугубляется возрастом собаки, поскольку Бо уже не молод и его иммунная система значительно ослаблена. Теперь впереди у него сложный период лечения — курс химиотерапии, к которому Екатерина и ее близкие уже морально подготовлены.

"У нас тяжелые новости. У храброго Бо диагностировали рак крови", — сообщила 43-летняя звезда подписчикам.

Волкова верит, что Бо, который стал полноправным членом их семьи несколько лет назад, сможет побороть болезнь. Актриса сделает все возможное, чтобы ее питомец прожил как можно дольше и будет использовать для этого все шансы. Она поделилась, что не представляет своей жизни без Бо и пока не готова отпустить его. Пусть лечение будет непростым, семья готова бороться не только за месяцы и дни, но даже за минуты пса на этой земле.

