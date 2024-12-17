Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?

Культовый мультфильм СССР "Бременские музыканты" стал настоящей классикой и оставил неизгладимый след в сердцах нескольких поколений зрителей. Его незабываемые мелодии и яркие персонажи продолжают жить в нашей памяти, а эти песни поют до сих пор.



Помните, как забавные и харизматичные герои — осел, пес, кот и петух — отправляются в Бремен, чтобы стать музыкантами? Их приключения полны юмора, дружбы и смелости.

Каждый персонаж уникален и запоминается благодаря своим характерным чертам и неповторимым песням. Зрители с удовольствием вспоминают о том, как они вместе преодолевают трудности и находят верных друзей. Этот мультфильм не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе и взаимопомощи. А вы помните, какие моменты из "Бременских музыкантов" стали для вас особенно запоминающимися?

1. Кем работал главный герой мультфильма?

А) Конюхом

Б) Трубадуром

В) Трубочистом

2. Как Трубадур встретил Принцессу?

А) Познакомились за кулисами

Б) Увидели друг друга в очереди за автографами

В) Встретились глазами на концерте

3. Кого из группы не хватает на фото?

А) Курицы

Б) Индюка

В) Петуха

4. Произведение какого автора легко в основу сценарий этого легендарного мультфильма?

А) Ханса Кристиана Андерсена

Б) Братьев Гримм

В) Оскара Уайльда

5. Чьим голосом спел Трубадур в мультфильме?

А) Евгений Моргунов

Б) Владимир Высоцкий

В) Олег Анофриев

6. Как звучит та легендарная строчка из песни разбойников?

А) Говорят, мы выйдем круто

Б) Говорят, вам дрюки-жмуки

В) Говорят, мы бяки-буки

7. Сколько частей в мультфильме "Бременские музыканты"?

А) 2

Б) 4

В) 3

Правильные ответы:

1. — Б) Трубадуром

2. — В) Встретились глазами на концерте

3. — В) Петуха

4. — Б) Братьев Гримм

5. — В) Олег Анофриев

6. — В) Говорят, мы бяки-буки

7. — В) 3