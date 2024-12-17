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Вторник 17 декабря

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Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советский мультфильм "Бременские музыканты"?
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Культовый мультфильм СССР "Бременские музыканты" стал настоящей классикой и оставил неизгладимый след в сердцах нескольких поколений зрителей. Его незабываемые мелодии и яркие персонажи продолжают жить в нашей памяти, а эти песни поют до сих пор.

Помните, как забавные и харизматичные герои — осел, пес, кот и петух — отправляются в Бремен, чтобы стать музыкантами? Их приключения полны юмора, дружбы и смелости.

Каждый персонаж уникален и запоминается благодаря своим характерным чертам и неповторимым песням. Зрители с удовольствием вспоминают о том, как они вместе преодолевают трудности и находят верных друзей. Этот мультфильм не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам о дружбе и взаимопомощи. А вы помните, какие моменты из "Бременских музыкантов" стали для вас особенно запоминающимися?

1. Кем работал главный герой мультфильма?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Конюхом

Б) Трубадуром

В) Трубочистом

2. Как Трубадур встретил Принцессу?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Познакомились за кулисами

Б) Увидели друг друга в очереди за автографами

В) Встретились глазами на концерте

3. Кого из группы не хватает на фото?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Курицы

Б) Индюка

В) Петуха

4. Произведение какого автора легко в основу сценарий этого легендарного мультфильма?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Ханса Кристиана Андерсена

Б) Братьев Гримм

В) Оскара Уайльда

5. Чьим голосом спел Трубадур в мультфильме?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Евгений Моргунов

Б) Владимир Высоцкий

В) Олег Анофриев

6. Как звучит та легендарная строчка из песни разбойников?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) Говорят, мы выйдем круто

Б) Говорят, вам дрюки-жмуки

В) Говорят, мы бяки-буки

7. Сколько частей в мультфильме "Бременские музыканты"?

Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)

А) 2

Б) 4

В) 3

Правильные ответы:

1. — Б) Трубадуром

2. — В) Встретились глазами на концерте

3. — В) Петуха

4. — Б) Братьев Гримм

5. — В) Олег Анофриев

6. — В) Говорят, мы бяки-буки

7. — В) 3

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17 декабря 2024, 20:44
Кадр: мультфильм "Бременские музыканты" (1969)
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