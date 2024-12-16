Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"

Здоровье Бориса Щербакова ухудшилось Тесты Жених Анны Семенович сообщил о свадьбе Игры Сонник

Топ новостей недели

Драгоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни ЛолитыДрагоценный подарок Крутого оказался самым тяжелым испытанием в жизни Лолиты Натали раскрыла тайну смерти своего мужаНатали раскрыла тайну смерти своего мужа "Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой Фигурист Костомаров взял семью и уехал из РоссииФигурист Костомаров взял семью и уехал из России

Лента новостей

Понедельник 16 декабря

06:19Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни" 06:08Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками 00:41Внебрачный внук Раисы Максимовы стал ее единственным наследником 21:29Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит 18:07ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году 15:28Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу 13:01Бизнес Москвы приближает Новый год: от ретро-елок до хохломских сувениров 12:21Игорь Петренко прокомментировал свой долг по алиментам: "Такова жизнь" 09:21Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году 03:14Оригинальная закуска на Новый год: салат с апельсином, креветками и авокадо 00:23Стас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой 21:18Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник 18:20Вредные мифы о загаре: 5 причин, почему не стоит бояться ультрафиолета 15:16Отличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой 13:32Ее любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны 12:10"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек 09:26Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина 06:41Фунчоза с курицей: рецепт азиатской кухни для быстрого обеда или ужина 03:28Анджелина Джоли рассказала, как потеря близкого человека повлияла на ее жизнь и актерскую карьеру 00:19Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности 21:56Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам 20:43Киркоров готов исполнить роль Деда Морозе за немалые деньги 18:54Бизнес Москвы приближает Новый год: "рождественский экспресс" от "Цветов и кукол" 17:33Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями 16:49Конгресс БРИКС по деловому туризму – эффективная площадка для сотрудничества 16:25Москвичи приносят гуманитарную помощь участникам СВО и детям прифронтовых территорий 15:36Состояние Бориса Щербакова значительно ухудшилось 15:29Подмосковье стало лидером в России по внедрению искусственного интеллекта в социальные проекты 14:58Тест: угадайте названия культовых советских фильмов о летчиках по фото актеров 13:47Без хлеба и конфет: как стремительно худеет к 80-летию Юрий Антонов 12:41Сделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма 12:27T-Killah отреагировал на слухи о возможном романе Ольги Бузовой и Олега Майами 11:52Зрители трансляций из Московского зоопарка смогут ближе увидеть рысей и лам 10:44Звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук вспомнила, как узнала о беременности во время съемок 09:33Петросян больно уколол Степаненко после развода: Исправляю ошибки молодости 06:14Запеченная с брокколи с соусом из сорбета форель: рецепт для отличного ужина 03:21Утяшева рассказала, что стала чаще отключать телефон и уделять больше времени семье 02:52Билан нашел способ возврата к чему-то человеческому после потери контакта с внешним миром 02:28"Очень хороший выдался год": разведенная Алсу светится от счастья и улыбается 00:19Объявившая о беременности Меган Фокс купила роскошный дом за 8 миллинов долларов 21:19Жених Анны Семенович заговорил о свадьбе 18:45Как вкусно засолить рыбу к Новому году 17:46Алсу решила возродить карьеру после развода 16:39Сестра Фриске высказалась по поводу съемок Шепелева с Платоном 16:07Международный форум по деловому туризму помогает обмениваться опытом 14:43Маршал объяснил причины разногласий с сыном от третьего брака 14:26Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал 14:13Международный конгресс по деловому туризму поможет наладить связи внутри БРИКС 13:23Тест: какой герой советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" произнес эту фразу? 11:55Звезде сериала "33 квадратных метра" Белоголовцеву провели экстренную операцию
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"
204

Приближаются самые волшебные праздники года – Новый год и Рождество. И каждый из нас хочет порадовать близких настоящими кулинарными шедеврами. Как же вдохновиться на создание оригинального новогоднего меню? Ответ прост: вспомнить любимые моменты из популярного сериала "Кухня". Это шоу погружает нас в мир изысканных блюд, ярких персонажей и кулинарных хитростей, которые могут стать отличной основой для вашего праздничного стола.

Телятина по-бургундски

Фото: "Дни.ру"

Это классическое блюдо было представлено в 37-й серии сериала "Кухня". Телятина по-бургундски – это не только вкусный, но и очень сытный вариант для новогоднего ужина, который будет впечатлять ваших гостей.

Ингредиенты:

  • 800 г телятины
  • 1 бутылка красного сухого вина
  • 600 г картофеля (по желанию)
  • 300 г шампиньонов
  • 150 г бекона
  • 3 моркови
  • 2 лука-порея
  • 2 лука репчатого
  • 40 г сливочного масла
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. черного перца (молотого)
  • 1 ч. л. сушеного тимьяна
  • 3 лавровых листа
  • 4 гвоздики
  • 1 ч. л. базилика
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. петрушки

Приготовление:

Для начала необходимо сделать маринад: в глубокой миске смешать крупно порезанные 1 луковицу, 1 морковь, 1 лук-порей, тимьян, лавровый лист, черный перец, гвоздику и базилик. Добавьте нарезанное большими кусками мясо и вино. Мариновать в холодильнике около суток.

После того, как мясо хорошо промаринуется, нужно его отделить от смеси с маринадом. На сковороде растопить половину сливочного масла и добавить 1 ст. л. растительного. Обжарить кусочки мяса до образования золотистой корочки.

В той же сковороде обжарьте бекон, затем добавьте оставшиеся луковицу, морковь и лук-порей. Обжаривайте до мягкости овощей. В большой кастрюле смешать все овощи с обжаренным мясом и мукой. Все хорошо перемешать еще раз. Залить маринадом. Посолить. Накрыть крышкой и тушить на самом маленьком огне 3,5 часа.

На сковороде растопить 20 г сливочного масла и обжарить нарезанные шампиньоны до испарения образовавшейся жидкости. За 1 час до готовности блюда добавить нарезанный большими кусками картофель. За 20 минут до готовности добавить обжаренные шампиньоны и петрушку.

Жареная дорада в специях

Фото: "Дни.ру"

Жареная дорада с ароматными специями – это легкое и вкусное блюдо, представленное в 29-й серии "Кухня". Отличный выбор для тех, кто предпочитает легкие и изысканные блюда на новогоднем столе.

Ингредиенты:

  • 2 дорады
  • 1 лимон
  • 100–150 г пшеничной муки
  • 70–80 мл растительного масла
  • 1 ст. л. паприки (сушеной молотой)
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

1. Подготовьте дорадо, очистив ее и выпотрошив.

2. С лимона выжмите сок и замаринуйте рыбу в лимонном соке, добавив соль и паприку на 15-20 минут.

3. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте до золотистой корочки на растительном масле с обеих сторон.

4. Подавайте горячей, украшенной дольками лимона и зеленью.

Филе миньон с грибами

Фото: "Дни.ру"

Следующее основное блюдо — филе миньон с лесными грибами. Это великолепное мясное угощение стало одним из хитов меню ресторана "Клод Моне" и обеспечит вашему столу статусной изысканности.

Ингредиенты:

  • Вырезка говяжья — 6 небольших кусочков
  • Шампиньоны — 1 кг
  • Масло сливочное — 6 ст. л.
  • Соль — 2 ч. л.
  • Перец черный — 1/2 ч. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Сметана — 1/2 стакана
  • Вино белое сухое

Приготовление:

Начните с грибов. Обжарьте нарезанные шампиньоны на сливочном масле до золотистой корочки, добавив соль и перец. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. После этого влейте сметану и дайте соусу немного загустеть.

Говяжью вырезку натереть солью и перцем, обжарьте на масле на сильном огне (3 мин.), влейте вино, доведите до кипения и выдержите еще 2 минуты. Подавайте, полив грибным соусом и украсив листиками зелени. Это блюдо станет настоящей изюминкой вашего новогоднего стола!

Новый год — это время, когда мы объединяемся с родными и друзьями, дарим друг другу радость и создаем уютную атмосферу. Рецепты из сериала "Кухня" помогут вам не только порадовать своих близких, но и добавить нотки изысканности и оригинальности в праздничное меню.

Пусть Новый год принесет вам множество вкусных моментов и незабываемых ощущений! А узнать о еще большем количестве вкусных рецептов не только для праздника, но и для повседневной жизни, можно за просмотром сериала "Кухня" на телеканале СТС Love.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 06:19
Фото: кадр из сериала "Кухня"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 вариантов приготовления гратена: побалуйте себя разными вкусами

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

По теме

Знакомые сосиски в новом исполнении: рецепт для ленивых хозяек

Запеканка "как в садике": простой и вкусный рецепт

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками
Осетинские пироги – традиционное блюдо Осетии, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и обильной сочной начинкой. Они могут иметь разные варианты начинки, от мяса до сыра и зелени. Ниже приведен базовый рецепт теста и несколько вариантов начинок. Основа: тесто для осетинского пирогаИнгредиенты:Мука пшеничная – 500 гМолоко теплое – 250 млСухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)Сахар – 1 ч.

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит
Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт. Ингредиенты:Для маринада:Соевый соус – 100 млМед – 50 гРисовый уксус – 20 млВода – 30 млЧеснок – 4 зубчикаИмбирь свежий – кусочек размером около 2 смДля утки:Утка целая – 1 шт.

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году
Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов! ВОПРОСЫ1.

Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу

Успеть за 15 минут: рецепты легких и быстрых закусок к праздничному столу
Предлагаем несколько рецептов простых и вкусных закусок, которые можно приготовить всего за 15 минут. Брускетта с помидорами и базиликомИнгредиенты:Багет – 1 шт.

Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году

Как быстро сделать генеральную уборку к Новому году
Новый год – волшебный праздник, который хочется встретить в чистоте и уюте. Но времени на подготовку часто не хватает, а желание провести его весело и без забот велико. В этой статье мы поделимся советами о том, как быстро и эффективно сделать генеральную уборку перед праздником. 1.

Выбор читателей

14/12СбтСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник 14/12Сбт"Мертвые салаты": 7 самых вредных новогодних привычек 14/12СбтЕе любят все звезды: названо имя самого популярного композитора страны 14/12СбтОтличный вариант закуски на новогодний стол: фаршированные цукини под сырной корочкой 15/12ВскСтас Барецкий раскрыл судьбу колье Ивлеевой 14/12СбтМороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина