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Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками
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Осетинские пироги – традиционное блюдо Осетии, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и обильной сочной начинкой. Они могут иметь разные варианты начинки, от мяса до сыра и зелени. Ниже приведен базовый рецепт теста и несколько вариантов начинок.

Основа: тесто для осетинского пирога

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 500 г
  • Молоко теплое – 250 мл
  • Сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.

Приготовление:

  1. В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
  2. Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
  3. Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.

Теперь перейдем к различным вариантам начинок.

Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)

Ингредиенты для начинки:

  • Сыр осетинский или адыгейский – 400 г
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Натрите сыр на крупной терке.
  2. Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.
  3. Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.
  4. Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  5. Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)

Ингредиенты для начинки:

  • Фарш говяжий или бараний – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Кинза свежая – небольшой пучок

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок.
  2. Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.
  3. Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  4. Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  5. Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель отварной – 200 г
  • Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель и разомните его вилкой.
  2. Натрите сыр на крупной терке.
  3. Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.
  4. Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  5. Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  6. Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)

Ингредиенты для начинки:

  • Шпинат свежий – 200 г
  • Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 г
  • Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.
  2. Мелко нарежьте шпинат и зелень.
  3. Натрите сыр на крупной терке.
  4. Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.
  5. Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
  6. Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
  7. Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.

Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 06:08
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