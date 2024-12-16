Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

Основа: тесто для осетинского пирога
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 500 г
- Молоко теплое – 250 мл
- Сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
Приготовление:
- В миске смешайте теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
- Добавьте соль и растительное масло в опару. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое эластичное тесто. Месите тесто около 10 минут, затем накройте его чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно поднялось.
- Когда тесто поднимется, обомните его и разделите на три части. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 25-30 см.
Теперь перейдем к различным вариантам начинок.
Вариант 1: Пирог с сыром (Уалибах)
Ингредиенты для начинки:
- Сыр осетинский или адыгейский – 400 г
- Сметана – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте сыр со сметаной и сливочным маслом. Посолите по вкусу.
- Выложите начинку на раскатанное тесто, оставляя края свободными.
- Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
- Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 2: Пирог с мясом (Фыдджын)
Ингредиенты для начинки:
- Фарш говяжий или бараний – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Кинза свежая – небольшой пучок
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и чеснок.
- Смешайте фарш с луком, чесноком, солью и перцем. Добавьте мелко нарезанную кинзу.
- Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
- Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
- Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 20-25 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 3: Пирог с картофелем и сыром (Картофджын)
Ингредиенты для начинки:
- Картофель отварной – 200 г
- Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель и разомните его вилкой.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте картофель с сыром, добавив сливочное масло, соль и перец.
- Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
- Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
- Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Вариант 4: Пирог с зеленью (Цахараджын)
Ингредиенты для начинки:
- Шпинат свежий – 200 г
- Свежая зелень (укроп, петрушка, кинза) – 100 г
- Сыр осетинский или адыгейский – 150 г
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
- Обдайте шпинат кипятком, затем откиньте на дуршлаг и хорошо отожмите лишнюю воду.
- Мелко нарежьте шпинат и зелень.
- Натрите сыр на крупной терке.
- Смешайте шпинат, зелень, сыр, сливочное масло, соль и перец.
- Выложите начинку на раскатанное тесто, оставив края свободными.
- Соберите края теста к центру, плотно защипнув их. Переверните пирог швом вниз и аккуратно расплющите руками или скалкой до толщины около 2 см.
- Выпекайте пирог в разогретой до 220°C духовке около 15-20 минут, пока он не зарумянится.
Осетинские пироги лучше всего подавать горячими, разрезанными на несколько частей. Их можно есть как самостоятельное блюдо или сочетать с бульоном, кефиром или другими напитками. Приятного аппетита!