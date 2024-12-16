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Понедельник 16 декабря

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Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой

Ведущая Екатерина Андреева резко высказалась об Анастасии Волочковой
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Екатерина Андреева не стала выбирать выражения.

Екатерина Андреева резко высказалась о сравнении себя с Анастасией Волочковой, известной своими фотографиями в бане и демонстрацией шпагатов. Телеведущая Первого канала была возмущена таким сопоставлением и не ограничилась корректными формулировками, выразив свое мнение весьма эмоционально.

Андреева, которой сейчас 59 лет, поделилась фотографией из бани в своем блоге. На снимке она запечатлена лишь в полотенце. Ведущая рассказала, что посещение парилки для нее – способ обрести внутренний покой и гармонию. Она написала под фото о неге и балансе благодаря ароматам трав, царящих в бане.

Однако поклонники не обратили внимание на умиротворенное настроение ведущей, а начали сравнивать Екатерину с Анастасией Волочковой, которая также известна своей любовью к бане и регулярно делится соответствующими фотографиями и видео. Эти сравнения вызвали раздражение у Андреевой, и она решила поставить точку в этом вопросе, сделав замечание как поклоннице, так и самой балерине.

"Баня – это здоровье и правильный подход к жизни. Волочкова тут причем?.. Бредятина", – заявила телеведущая.

Она также добавила, что балерина сейчас не в форме и, возможно, употребляет спиртные напитки. Так что сравнение с Волочковой, по словам, Андреевой, неприемлемо.

Стоит отметить, что Волочкова превратила свои посещения бани в настоящее шоу. Ее посты с демонстрацией шпагата на снегу, на купели, банных полках или прыжков в ледяную воду после парения неизменно становятся популярными среди подписчиков.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 08:51
Екатерина Андреева. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
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Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мария Аронова. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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