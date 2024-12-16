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Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году
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Запеченная буженина – это ароматное блюдо из свинины, которое идеально подходит для праздничного стола или просто для уютного семейного ужина.

Ингредиенты:

  • Свинина (шея или окорок) – 1 кг
  • Чеснок – 4–6 зубчиков
  • Соль – 1 ст. ложка
  • Перец черный молотый – 0,5 ч. ложки
  • Паприка сладкая – 1 ч. ложка
  • Кориандр молотый – 0,5 ч. ложки
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Промойте мясо под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если есть лишний жир, обрежьте его, оставив тонкий слой жира сверху.
  2. В небольшой миске смешайте соль, перец, паприку, кориандр и растительное масло. Хорошо перемешайте до однородной массы.
  3. Натрите мясо полученной смесью со всех сторон. Затем сделайте небольшие надрезы ножом и вставьте в них кусочки чеснока.
  4. Положите мясо на большой кусок пищевой фольги. Добавьте лавровый лист поверх мяса. Плотно заверните мясо в несколько слоев фольги так, чтобы соки оставались внутри.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Поместите завернутое мясо на противень и запекайте около 1,5 часов. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера куска мяса.
  6. Через 1,5 часа разверните фольгу и проверьте готовность мяса, проткнув его вилкой или ножом. Сок должен быть прозрачным. Если мясо еще сырое, заверните обратно в фольгу и продолжайте запекать еще 20–30 минут.
  7. Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного остыть перед нарезкой. Нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с гарниром или в качестве закуски.

Приятного аппетита!

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16 декабря 2024, 11:18
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