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Понедельник 16 декабря

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Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника (продолжение)

Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника (продолжение)
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Новый год – волшебный праздник, который приносит радость и надежду на лучшее будущее. Это время чудес, когда все вокруг украшено яркими огнями, а под елкой лежат подарки. Но сколько вы знаете об этом празднике? Проверьте свои знания с помощью нашего теста!

ВОПРОСЫ

1. Какая традиция существует в Испании на Новый год?

А. Нужно выкинуть старые вещи

Б. Нужно съесть 12 виноградин

В. Нужно помириться со всеми

2. В какой стране в Новый год выбрасывают старые вещи?

А. В Италии

Б. В России

В. В Германии

3. Какой мультфильм посвящен новому году?

А. Зима в Простоквашино

Б. Дед Мороз и лето

В. Бременские музыканты

4. В какой стране Новый год начали праздновать позже всех?

А. В России

Б. В Китае

В. В Англии

5. Как называют якутского Деда Мороза?

А. Дед Мраз

Б. Баба-Ноэл

В. Чисхаан

6. Как называется новый год в Шотландии?

А. Хогманай

Б. Навруз

В. Алихай

7. Какое животное будет символом 2026 года?

А. Собака

Б. Лошадь

В. Петух

ОТВЕТЫ

1. Б. Нужно съесть 12 виноградин

2. А. В Италии

3. А. Зима в Простоквашино

4. Б. В Китае

5. В. Чисхаан

6. А. Хогманай

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 13:04
Фото: кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним?

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Новогодний тест: насколько хорошо вы знаете историю праздника

Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году

Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году
Запеченная буженина – это ароматное блюдо из свинины, которое идеально подходит для праздничного стола или просто для уютного семейного ужина. Ингредиенты: Свинина (шея или окорок) – 1 кгЧеснок – 4–6 зубчиковСоль – 1 ст.

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"
Приближаются самые волшебные праздники года – Новый год и Рождество. И каждый из нас хочет порадовать близких настоящими кулинарными шедеврами. Как же вдохновиться на создание оригинального новогоднего меню? Ответ прост: вспомнить любимые моменты из популярного сериала "Кухня". Это шоу погружает нас в мир изысканных блюд, ярких персонажей и кулинарных хитростей, которые могут стать отличной основой для вашего праздничного стола. Телятина по-бургундскиЭто классическое блюдо было представлено в 37-й серии сериала "Кухня".

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками

Осетинские пироги: рецепт кавказского блюда с разными начинками
Осетинские пироги – традиционное блюдо Осетии, которое славится своей тонкой хрустящей корочкой и обильной сочной начинкой. Они могут иметь разные варианты начинки, от мяса до сыра и зелени. Ниже приведен базовый рецепт теста и несколько вариантов начинок. Основа: тесто для осетинского пирогаИнгредиенты:Мука пшеничная – 500 гМолоко теплое – 250 млСухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 21 г)Сахар – 1 ч.

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит

Классический рецепт утки по-пекински: требует времени, но того стоит
Утка по-пекински – одно из самых известных блюд китайской кухни. Это блюдо требует времени для подготовки, но результат того стоит! Представляем классический рецепт. Ингредиенты:Для маринада:Соевый соус – 100 млМед – 50 гРисовый уксус – 20 млВода – 30 млЧеснок – 4 зубчикаИмбирь свежий – кусочек размером около 2 смДля утки:Утка целая – 1 шт.

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году
Новый год – это волшебное время, когда каждый из нас ждет чуда и строит планы на будущее. Но прежде чем окунуться в праздничную атмосферу, стоит задуматься: насколько вы действительно готовы встретить этот праздник? Проверьте себя с помощью нашего теста и узнайте, готовы ли вы к Новому году на все сто процентов! ВОПРОСЫ1.

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