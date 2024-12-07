Тест для внимательных: какой из этих культовых советских фильмов является лишним?

Возможно, именно этой искренности не хватает многим современным фильмам, что делает советские картины особенно запоминающимися для зрителей. Даже если вы не являетесь фанатом советского кинематографа, стоит взглянуть на эти фильмы с другой точки зрения.
В них скрыто множество культурных кодов, исторических моментов и нюансов человеческих отношений. Каждая картина — это не просто развлечение, это отражение эпохи, ее духа и настроения. Хотя с момента выхода этих фильмов прошло много лет, их темы и ценности остаются актуальными. Доброта, дружба и любовь — универсальные понятия, которые не подвластны времени. Они продолжают вдохновлять и трогать сердца зрителей.
Попробуйте определить, какой фильм из этой эпохи кажется вам лишним. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с советским кино.
1-й фильм
А) Старая, старая сказка
Б) Когда деревья были большими
В) Неподдающиеся
Г) Иван бровкин на целине
2-й фильм
А) Зигзаг удачи
Б) Усатый нянь
В) Деловые люди
Г) Алые паруса
3-й фильм
А) Не может быть!
Б) Курьер
В) Карнавальная ночь
Г) Женитьба Бальзаминова
4-й фильм
А) Светлый путь
Б) Сердца четырех
В) Цирк
Г) Волга-Волга
5-й фильм
А) Три плюс два
Б) Летят журавли
В) Баллада о солдате
Г) Человек с бульвара Капуцинов
Правильные ответы:
1. — В) Неподдающиеся
2. — Г) Алые паруса
3. — Г) Женитьба Бальзаминова
4. — А) Светлый путь
5. — В) Баллада о солдате