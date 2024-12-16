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Понедельник 16 декабря

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Киркоров продолжает полоскать Ивлееву после скандальной вечеринки

Киркоров продолжает полоскать Ивлееву после скандальной вечеринки
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Филиппа Киркорова некоторое время после "голой" вечеринки не показывали по ТВ и не приглашали на мероприятия.

Минул уже почти год с тех пор, как состоялась скандальная "голая" вечеринка, устроенная блогером Настей Ивлеевой. После этого мероприятия многие знаменитости, включая Киркорова, Анну Асти и Лолиту, потеряли рекламные контракты и концерты. Саму Ивлееву фактически запретили. Тем не менее, блогерша нашла новые занятия: открыла ресторан, увлеклась чтением книг, а недавно, как сообщили СМИ, вышла замуж. Казалось бы, она ведет себя достаточно скромно. Однако Филипп Киркоров винит в произошедшем год назад именно Ивлееву и продолжает полоскать ее имя и активно высказываться против нее.

Недавно 57-летний артист в нескольких интервью резко отозвался о 33-летнем блогера, что вызвало недоумение у многих фанатов. Например, однажды назвал Настю крысой. А позже окрестил неблагодарным человеком и посетовал на то, что она даже не извинилась перед ним за то, что вечеринка стала достоянием общественности и за все последствия.

Ивлеева не оставила высказывания Киркорова без внимания. В своем телеграм-канале она намекнула, что Киркоров сам ведет себя, как крыса. Также она отреагировала на другие оскорбления.

Многие пользователи Сети, даже те, кто раньше не поддерживал Ивлееву, были шокированы такими резкими нападками. Учитывая, что сам Киркоров вернулся к активной деятельности спустя всего несколько месяцев, фанаты задаются вопросом, почему он продолжает оскорблять Ивлееву, которая все еще находится в черном списке и вряд ли станет подавать в суд.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 10:42
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов”
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Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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