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Понедельник 16 декабря

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Находившаяся на грани развода Кудрявцева показала помолодевшего мужа с дочерью

Находившаяся на грани развода Кудрявцева показала помолодевшего мужа с дочерью
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Лера Кудрявцева показала редкое видео с мужем Игорем Макаровым, с которым ее отношения последнее время терпели крах. Это стало настоящим радостным событием для ее подписчиков.

На опубликованном видео они вместе с шестилетней дочкой Машей наслаждаются семейной идиллией. Это может говорить о восстановлении гармонии в их отношениях после трудных периодов.

Стоит отметить, что в прошлом году пара столкнулась с серьезными проблемами, связанными с зависимостью Игоря. Это едва не привело к разводу. Однако хоккеист осознал свои ошибки и решил изменить свою жизнь. Два месяца, проведенные в реабилитационном центре, стали для него настоящим поворотным моментом.

Игорь Макаров в дочерью Машей. Кадр: соцсети

Глядя на Игоря, сложно поверить, что он когда-то выглядел истощенным и подавленным. В новом видео он выглядит свежим, бодрым и полным сил, в целом его внешний вид заметно улучшился. Подписчики отметили, что хоккеист даже как будто помолодел. В кадре он уютно устроился на диване, внимательно следя за спортивным матчем, в то время как Маша развлекала его своими песенками, сидя у него на шее.

Лера не раз говорила о том, что несмотря на разницу в возрасте — Игорь моложе ее на 17 лет — он предпочитает проводить время дома, вдали от светских мероприятий. Последний раз они появлялись вместе на дне рождения Александра Реввы в сентябре, где Игорь старался выглядеть на высоте: он побрился и выбрал классический костюм.

Тем не менее, несмотря на все положительные изменения, в семье Кудрявцевой остается нерешенная проблема. Игорь по-прежнему не может найти стабильную работу, и основное финансовое бремя ложится на плечи Леры. Она активно занимается различными проектами и работает практически круглые сутки, чтобы обеспечить семью.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2024, 15:41
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных

Скриншот: соцсети
Скриншот: соцсети
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Загитова. Фото: t.me/azagitova_official/1591

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