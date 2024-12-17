Лолита публично прошлась крепким словцом по бывшему мужу певицы Алсу

Высказывания Лолиты о коллегах по цеху не раз вызывали бурные обсуждения. В рубрике "кринж", "краш" и "хайп" года она не только поделилась своим мнением о популярных артистах, но и позволила себе довольно резкие комментарии о бывшем муже Алсу.

Лолита отметила, что Ольга Бузова для нее всегда была "крашем", поскольку ее вдохновляли трудолюбие и стремление к совершенству знаменитости. В то же время она выразила поддержку Алсу, отметив, что та проявила смелость и разорвала отношения с человеком, который ей не нравился.

"Как она могла выйти за такого страшилу?", — с недоумением произнесла Лолита.

Она также отметила, что Валя Карнавал заслуживает похвалы за свое развитие и стремление к успеху, несмотря на трудности в карьере. Лолита подчеркнула, что не любит говорить плохо о своих коллегах и считает, что никто из упомянутых артистов не является "кринжем".

При этом она добавила, что сама умеет "хайпануть" как никто другой, намекая на свои яркие выходки и события, которые привлекали внимание общественности.

"Так, как я хайпанула с вечеринкой, никто так не хайпанул", — с иронией заметила певица.

Ранее в той же рубрике приняла учатие певица Слава. Ее комментарии о Григории Лепсе и Инстасамке также вызвали много споров. Слава не стеснялась в выражениях и открыто высказалась о своих чувствах к этим артистам.