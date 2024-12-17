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Вторник 17 декабря

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Дочь Заворотнюк после потери матери обратилась к отцу с неожиданной просьбой

Дочь Заворотнюк после потери матери обратилась к отцу с неожиданной просьбой

Дочери Анастасии Заворотнюк Миле уже 6 лет.

Звезды телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. В течение пяти последних лет она боролась с раком головного мозга. Ее шестилетняя дочь Мила осталась на попечении отца фигуриста Петра Чернышева. Вдовец тяжело пережил потерю любимой супруги и теперь его отдушиной является малышка. Кроме того, он с головой погрузился в работу.

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и давний друг семьи, давно сотрудничает с Чернышевым. Она подтвердила журналистам, что у Петра очень плотный график. После смерти Заворотнюк Навка поддерживает ее дочь Милу, которая после потери матери обратилась к отцу с неожиданной просьбой. По словам Татьяны, девочка давно просит отца разрешить ей серьезно заниматься фигурным катанием, но Чернышев пока сопротивляется.

Хотя шестилетний возраст для начала карьеры – это поздновато, Навка готова начать занятия с девочкой. Мила несколько раз посещала шоу, где ее отец выступает в ключевых ролях и даже поставила ему ультиматум. Неизвестно, сдался ли отец под натиском желания малышки, но Татьяна полностью на стороне девочки.

Мила живет с отцом в большом загородном доме в поселке Крекшино под Москвой. Бабушка, мать Анастасии, активно помогает Петру в воспитании внучки. Несмотря на свой возраст — Валентине Борисовне 81 год — она остается энергичной и полной сил.
Чернышев старается избегать публичного внимания к дочери: впервые поклонники смогли увидеть Милу на похоронах актрисы.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2024, 08:54
Петр Чернышев и Татьяна Навка. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк

Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий 24&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin
Кадр из сериала &quot;Каспий&quot; с Анастасией Заворотнюк: YouTube / @LeonidAgutin

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