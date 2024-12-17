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Вторник 17 декабря

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Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью
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Представляем вашему вниманию настоящий кулинарный шедевр – яблочный пирог с корицей и карамелью! Этот десерт покорит сердца даже самых взыскательных гурманов. Нежнейшее тесто, сочность яблок, аромат корицы и сладость карамели создают идеальное сочетание вкуса и аромата. Готовить такой пирог несложно, но результат непременно вызовет восторг у всех, кто его попробует. Так что запасайтесь ингредиентами и приступайте к созданию своего собственного кулинарного чуда!

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Сахар – 120 г
  • Сливочное масло – 160 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Ванилин – 1 пакетик
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Яблоки – 4-5 шт. (среднего размера)
  • Корица – 1 ч. ложка
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка
  • Сахар – 2 ст. ложки

Для карамели:

  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Жирные сливки – 50 мл

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка яблок

  1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Полейте яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  3. Посыпьте яблоки корицей и сахаром, тщательно перемешайте.

Шаг 2: Приготовление теста

  1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы.
  2. Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.
  3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью, постепенно введите в яичную смесь, перемешивая лопаточкой.
  4. Добавьте ванилин и замесите мягкое тесто.

Шаг 3: Формовка пирога

  1. Разделите тесто на две части: одна часть должна быть чуть больше другой.
  2. Большую часть теста раскатайте и уложите в форму для выпечки, сформировав бортики.
  3. Выложите подготовленные яблоки на тесто.
  4. Вторую часть теста раскатайте и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
  5. Уложите полоски теста поверх яблок, переплетая их между собой, чтобы получился узор решетки.

Шаг 4: Приготовление карамели

  1. В небольшой кастрюле растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не превратится в карамель.
  2. Добавьте сливочное масло и сливки, продолжайте мешать, пока смесь не станет гладкой и однородной.
  3. Полейте карамелью поверхность пирога.

Шаг 5: Выпекание

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Выпекайте пирог в течение 45-50 минут, пока верхушка не станет золотисто-коричневой.
  3. Достаньте пирог из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита! Этот яблочный пирог с корицей и карамелью обязательно порадует вас и ваших близких своим насыщенным вкусом и ароматом.

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17 декабря 2024, 03:09
Фото: freepik.com
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Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Turusov/Russian Look/www.globallookpress.com
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