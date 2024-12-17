Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью

Новогоднее вдохновение: что приготовить по рецептам из "Кухни"

Приближаются самые волшебные праздники года – Новый год и Рождество. И каждый из нас хочет порадовать близких настоящими кулинарными шедеврами. Как же вдохновиться на создание оригинального новогоднего меню? Ответ прост: вспомнить любимые моменты из популярного сериала "Кухня". Это шоу погружает нас в мир изысканных блюд, ярких персонажей и кулинарных хитростей, которые могут стать отличной основой для вашего праздничного стола. Телятина по-бургундскиЭто классическое блюдо было представлено в 37-й серии сериала "Кухня".