Шаляпин публично вступился за Волочкову после нелестных слов Андреевой в ее адрес

В мире шоу-бизнеса часто возникают конфликты и споры. На этот раз в центре внимания оказались две яркие фигуры – Анастасия Волочкова и Екатерина Андреева.

После недавнего заявления ведущей о том, что балерина якобы пьет, певец и блогер Прохор Шаляпин решил встать на защиту своей подруги. Шаляпин во время премьеры нового проекта "13 клиническая. Начало" в кинотеатре "Художественный" не мог оставить без внимания слова Андреевой.

В его глазах подобные высказывания не только неуместны, но и недостойны профессионала.

"Екатерину Андрееву это не красит", — заявил он, подчеркивая, что каждый из них имеет право на собственное мнение. При этом, как считает звезда, важно помнить о взаимном уважении.

Прохор отметил, что Анастасия — это не просто балерина, а целый бренд, который давно завоевал признание зрителей. "Настя – великолепный артист, ни про кого плохого слова не сказала", — добавил он, акцентируя внимание на том, что Волочкова всегда старается поддерживать позитивный имидж.

В этом контексте певец призвал к взаимной поддержке и уважению в индустрии. "Давайте друг друга хвалить!", — сказал он.

Анастасия Волочкова тоже не осталась в стороне от недавних споров. Она выразила свое мнение о словах Андреевой, отметив, что ей совершенно не интересны "недолюбленные тетки". Балерина добавила, что такое внимание к ее персоне в некотором роде льстит ей, но она предпочитает сосредоточиться на своем творчестве и положительных аспектах жизни.