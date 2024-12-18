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Вторник 17 декабря

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Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда
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Такой суп вы еще точно не пробовали!

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Свинина (шея или лопатка) — 400 г
  • Красная чечевица — 100 г
  • Лук-порей — 1 стебель
  • Имбирь свежий — 30 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Острый красный перец — 1 шт. (по желанию)
  • Кориандр молотый — 1 ч.л.
  • Паприка сладкая — 1 ч.л.
  • Тмин — 1/2 ч.л.
  • Куркума — 1/2 ч.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Вода — 1 литр
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Лимон — 1 шт. (для подачи)
  • Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи)

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

  1. Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками.
  2. Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками.
  3. Лук-порей нарежьте кольцами.
  4. Имбирь натрите на мелкой терке.
  5. Чеснок измельчите.
  6. Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте.

Обжаривание мяса и специй:

  1. В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло.
  2. Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки.
  3. Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты.

Добавление тыквы и чечевицы:

  1. В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу.
  2. Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь.

Тушение супа:

  1. Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится.
  2. По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым.

Финальные штрихи:

  1. Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению.
  2. Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте.

Подача:

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим.

Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!

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18 декабря 2024, 00:08
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