Этот суп согреет вас в холода: рецепт необычного первого блюда

Ингредиенты:
- Тыква — 500 г
- Свинина (шея или лопатка) — 400 г
- Красная чечевица — 100 г
- Лук-порей — 1 стебель
- Имбирь свежий — 30 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Острый красный перец — 1 шт. (по желанию)
- Кориандр молотый — 1 ч.л.
- Паприка сладкая — 1 ч.л.
- Тмин — 1/2 ч.л.
- Куркума — 1/2 ч.л.
- Оливковое масло — 2 ст.л.
- Вода — 1 литр
- Соль, черный перец — по вкусу
- Лимон — 1 шт. (для подачи)
- Кинза свежая — небольшой пучок (для подачи)
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
- Тыкву очистите от кожуры и семечек, нарежьте крупными кубиками.
- Мясо свинины нарежьте небольшими кусочками.
- Лук-порей нарежьте кольцами.
- Имбирь натрите на мелкой терке.
- Чеснок измельчите.
- Если используете острый перец, удалите семена и мелко нарежьте.
Обжаривание мяса и специй:
- В глубокой кастрюле разогрейте оливковое масло.
- Добавьте нарезанное мясо и обжарьте до золотистой корочки.
- Затем добавьте имбирь, чеснок, лук-порей и специи (корицу, паприку, тмин, куркуму). Перемешайте и обжаривайте еще 2-3 минуты.
Добавление тыквы и чечевицы:
- В кастрюлю положите нарезанную тыкву и красную чечевицу.
- Залейте все водой, доведите до кипения и уменьшите огонь.
Тушение супа:
- Варите суп на медленном огне под крышкой около 40-50 минут, пока мясо и тыква не станут мягкими, а чечевица полностью сварится.
- По мере необходимости добавляйте воду, если суп становится слишком густым.
Финальные штрихи:
- Когда суп будет готов, попробуйте его на вкус и добавьте соль и черный перец по своему усмотрению.
- Выдавите сок одного лимона прямо в кастрюлю и перемешайте.
Подача:
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху свежей кинзой и подавайте горячим.
Этот необычный суп сочетает в себе сладость тыквы, пряность специй и насыщенность мяса, создавая уникальный вкусовой букет. Приятного аппетита!